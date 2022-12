Tavaly készült el a Győr-Pannonhalma kerékpárút, melynek kivitelezése nettó 1,8 milliárd forint volt. A beruházás a Modern Városok Program (MVP) keretében, hazai finanszírozásból valósult meg.

A kerékpárúton a szakemberek idén 300 millió forint értékben végeztek a kerékpárosok épségét szavatoló fejlesztéseket

– fogalmazott mai sajtótájékoztatóján Kara Ákos országgyűlési képviselő.

A népszerű bringaút építése, és a mostani munkálatok is a térség országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére indultak. Több fórumot rendeztek azzal kapcsolatban, hogy mivel lehetne fejleszteni az elkészült kerékpárutat, az ajánláscsomagban helyet kaptak az érintett települések polgármesteri javaslatai, és lakossági vélemények is.

A munkálatok során szalagkorlátokat festettek fel a szakemberek, amelyek a forgalmat zárják el a kerékpárúttól. Emellett biciklis védőkorlátokat helyeztek ki, és tükröket is felszereltek több helyszínen, amelyek a kereszteződésekből kiforduló személyautók biztonságos közlekedését segítik. A kerékpárút kiegészítő biztonsági elemei közé tartozott három nyomógombos jelzőlámpa kivitelezése, melyet közül kettőt szerdán kapcsoltak be a sajtótájékoztató részeként. Écsen és Nyúlon kerékpáros és gyalogos átkelővel találkozhatunk, míg Győrben, Kismegyeren kerékpáros átkelő segíti a jövőben közlekedést. Információink szerint az écsi átkelő, a falu polgármesterének javaslatára radarral is felszerelt. Ez azt jelenti, hogyha a rendszer érzékeli, hogy egy autós a megengedettnél gyorsabban közeledik az átkelőhelyhez, akkor a lámpa automatikusan pirosra vált.

Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy nagyon sokan használják a kerékpárutat. Ezek a fejlesztések közlekedésbiztonsági szempontból elengedhetetlenek voltak. A munkálatoknak köszönhetően az itt élők biztonságosabban használhatják a 18,4 kilométer hosszú kerékpárutat

– fogalmazott lapunknak Kara Ákos országgyűlési képviselő.