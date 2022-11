Tündéri kislányok, kíváncsi kislegények fogadnak az ajtóban. A Gyurics családnál járunk, akik a Kisalföld Jóakarat hídjához folyamodtak, miután ideiglenesen anyagi nehézségbe került a hatgyermekes család.

– Éppen elvesztettem munkahelyemet, nehézséget jelentett az albérlet kifizetése úgy, hogy közben a villanyszámla is több mint húszezer forinttal megugrott – panaszolta Gyurics Attila, aki párjával, Németh Zsuzsával hat gyermeket nevel. Az asszony most a hetediket is a szíve alatt hordja, jövő húsvétra várják a kisfiút.

A fiatal pár a 15 éves Marcell-lel, a 13 éves Kirával, a 10 éves Lucával, a 6 éves Eperkével, az 5 éves Dimitrivel és a 4 éves Nolával év elején költözött egy tágasabb, háromszobás albérletbe.

Gyurics Attila és Németh Zsuzsa hat gyermeket nevelnek. Fotó: Kerekes I.

– Ennyi gyermekkel, egyáltalán gyermekkel nem könnyű lakást találni Mosonmagyar- óváron, ami még megfizethető is lenne. Mi korábban egy kétszobás, kisebb lakásban laktunk, s most ez nagy segítség, hogy a lányok és fiúk is külön szobában lehetnek. A díja is magasabb, és most ősszel a villanyszámla is jelentősen megemelkedett – magyarázza az édesanya.

Az apuka szeptemberben a munkahelyét is elvesztette, ekkor kért alapítványunktól segítséget. A gyors támogatásnak köszönhetően sikerült kifizetni az albérletet és a magasabb villanyszámlát is.

Szerencsére Attila azóta talált új munkahelyet, így átmenetileg kihúzta a bajból a családot az olvasóink jóvoltából átadott kétszázezer forint. – Jókor jött a segítség, amit nagyon szépen köszönünk mindenkinek – osztották meg hálájukat a szülők.