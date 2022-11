Hazahúzta a szíve

- Úgy gondolom, szép karrier állt előttem Budapesten, mégis hazajöttem. Édesapám betegsége volt az apropó, de valójában ez csak egy lökést adott, mert patriótaként hazahúzott a szívem. Annak idején nem volt egyszerű megkapni az iparengedélyt. Először azt mondták, Sopronban van elég órás, nem kell több, ezért Lövőn kezdtem az önálló kisiparosi tevékenységet. Két év múlva, 1972-ben sikerült megnyitni a soproni üzletet, ahová azóta is bejárok, ha nem is napi rendszerességgel - beszélt a kezdetekről az órásmester. Azt mondja nincs kedvenc óratípusa, vagy márkája. Sok sablonos darab megfordult a kezei között, de mindig akadt olyan is, aminek a javítása kihívást jelentett. A kisebb szervizmunkákat elvégezte nyitvatartási időben, a komolyabb feladatoknak záróra után, az esti órákban állt neki. Volt, hogy éjszakába nyúlóan bíbelődött egy-egy bonyolultabb szerkezettel, ilyenkor megállt az idő a kis műhelyben. Ez volt a második otthona. Szerencsére a felesége tolerálta az elhivatottságát, Schneider István pedig az évek alatt nemcsak hírnevet, hanem elismertséget is szerzett a munkájával. Mutatott néhány érdekes darabot, az egyik egy acéltokos zsebóra, ami a Schneider nagypapáé volt és megjárta az első világháborút, ezért értékes számára. A másiknak ő készítette a tokját, zsebórából alakította karórává, ami régen nem volt ritkaság. A hadiipar fejlesztette ki a pilóták számára a praktikus karórákat, hogy ne kelljen a zsebükbe nyúlkálni, de a régi zsebórák sem mehettek veszendőbe.

Ma már a fia viszi az üzletet

Ötven év telt el az üzletnyitás óta, s közben nagyot fordult a világ. A mechanikus szerkezetek helyét átvették a kvarcórák, aztán jöttek a mobiltelefonok, ma pedig a digitális órák, amik valójában nem is időmérők, hanem kis komputerek.

- Ma már a fiam viszi az üzletet, amiért nagyon hálás vagyok neki. Ahogy egykor én az apám miatt, úgy ő énmiattam jött vissza Sopronba. 2003-ban kaptam egy stroke-ot, ő pedig úgy döntött, hogy otthagyja Németországot, ahol ígéretes külügyi karrier állt előtte - nézett elérzékenyülve a fiára.

- Tudományos pályán indultam el, germanisztika szakot, majd doktori iskolát végeztem oktatástörténeti témakörben. Közben kaptam a Tübingeni Egyetemtől egy kutatói ösztöndíjat és úgy terveztem, hogy pár évig Németországban maradok. Apa betegsége azonban közbeszólt, szüksége volt rám, ezért hazajöttem - vette át a szót ifj. Schneider István, szemernyi kétséget sem hagyva, hogy ennek így kellett történnie. - Mivel én nem értek az órákhoz, a kereskedelem irányába mozdultunk el. Nem bántam meg a döntést, szeretek az emberekkel foglalkozni és ezt a pörgést is. Folyamatosan meg kell újulni, követni a divatot, az új trendeket. Egy cégcsaládon belül ma már nagykereskedelemmel is foglalkozunk, így néhány ismert márka kizárólagos forgalmazói vagyunk Magyarországon és Szlovákiában - tette hozzá.