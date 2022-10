2015-től kezdőden hazánkon is egyre nagyobb a nemzetközi migrációs nyomás, mely főként déli határainkon érezteti hatását. Emberek millió indulnak útnak évente Európa irányába, mely társadalmi jelenség soha nem látott destabilizációhoz vezethet azokban a térségekben, ahol a migrációs útvonalak húzódnak. Az útnak indulás motivációi sokfélék és térségenként eltérőek. A fő kiváltó okok gazdasági és ökológiai természetűek, mint a kevés és rossz minőségű termőföld, a tartós és egyre fokozódó vízhiány, az emberi életre alkalmatlan környezet. Ezen kiváltó okok elsősorban a közép- és dél-afrikai régiókban kényszerítik elindulásra az embereket, ahol az élethez szükséges minimum feltételek is hiányoznak. A másik kiváltó okot a háborús konfliktusok jelentik, melyek elsősorban a közel-keleti térség arab államaiban hatnak kényszerítő migrációs hatásként a helyi népcsoportokra, vallási kisebbségekre. E társadalmi gócterületeket és az elszenvedő emberek mindennapjait kapta lencsevégre Jászberényi Sándor haditudósító és Gyurkovits Tamás fotográfus, akik fő célkitűzése az volt, hogy e társadalmi problémákat és emberi sorsokat bemutassák a magyar embereknek. A dokumentumfotóikból készült Mozgásban: migráció a kamerán keresztül című kiállítást tekinthették meg azok, akik október 25-én ellátogattak az MCC győri képzési központjába, ahol az alkotók Tárik Meszár, a Migrációkutató Intézet munkatársának vezetésével mutatták be a kiállítás képeit és beszéltek a fotózás élményeiről.

Fotó: MCC Győr

Jászberényi Sándor haditudósítóként megjárta az elmúlt tíz év szinte valamennyi fegyveres konfliktusát az arab tavasztól kezdve az orosz-ukrán válságig. E munkák során rengeteg tapasztalatot gyűjtött a háború természetéről és a fegyveres konfliktusok miatt menekülésre kényszerülő emberek szenvedéseiről, kilátástalanságáról. Külön kiemelte az afrikai keresztény kisebbségeket, akik teljes elnyomásban és létbizonytalanságban élik mindennapjaikat. Az alkotók elmondták, hogy a fotográfia legnagyobb értéke, hogy megörökít egy adott pillanatot, egy adott emberi érzelmet, melyet más formában nagyon nehezen lehetne az emberek számára interpretálni. A társadalmi konfliktusok természetét és a szenvedő emberek életét így azok is megismerhetik, akik csak messziről, a hírcsatornákon keresztül, néhány mondat erejéig értesülnek e megrázó társadalmi és emberi válságterületekről.

Fotó: MCC Győr

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. 2022. november 3-án 17.00 órakor kerül sor a következő rendezvényre, melynek címe Újságírók golyóálló mellényben – Haditudósítás a gyakorlatban. A kerekasztal-beszélgetés részvevői Boris Kálnoky magyar származású német külpolitikai újságíró, az MCC Média Iskola vezetője, valamint Julius Strauss újságíró, a The Telegraph korábbi haditudósítója lesznek.