Van, aki hetente többször elszalad a boltba – ilyenkor néha olyan termékek is a kosárba kerülnek, amik nem voltak eredetileg a listán –, mások havi nagybevásárlást tartanak. Az online rendelés is egyre nagyobb teret hódít, bár ez a hiper- és szupermarketek esetében még leginkább a nagyvárosokra korlátozódik.

Az, hogy mennyit költünk, elsősorban a bevételtől függ, és persze ott van a tudatosság is. A téma a végtelenségig boncolgatható, a megszólalók kiválasztása véletlenszerű volt.

Nyugdíjasok: havi 45–60 ezer

A kapuvári szociális központ munkatársai az idősgondozás keretében bevásárolnak az azt igénylő ellátottaknak. Odorics­­né Buthi Krisztina, az intézmény vezetője foglalta össze a nyugdíjasok tapasztalatait.

– Az áremelkedés miatt sokan panaszkodnak, de a gondozók segíthetnek beosztani a pénzt. A idősek figyelik az akciós újságokat, és próbálják aszerint leadni a rendelést, így a kollégák általában több boltból szerzik be a szükséges élelmiszereket. Nagyobb hangsúlyt kapnak a kistermelők portékái. A szociális étkezés nagy segítség, ha le is kell mondaniuk valamiről, azt nem a termékről teszik, inkább a megszokott mennyiségen változtatnak. Az idősek eddig is meggondolták, mire költenek. Általában napi 1500–2000 forintot hagynak a boltokban, ami havi szinten 45–60 ezer forintra jön ki.

Unokákkal, segítséggel

A veszkényi Fábián Ferencnével él két unokája, így hárman vannak a háztartásban.

– Mindkét gyerek gluténérzékeny – mondja, s hozzáteszi, változó a havi költés. Az egyik hónapban mentes, a másikban normál termékeket vesznek, amit lehet, azt nagy kiszerelésben. A kapuvári szociális központ látókörében van a nyugdíjas, segítik, amiben tudják az unokáit egyedül nevelő asszonyt.

Major Zsuzsanna családsegítő élelmiszert tartalmazó kis csomaggal érkezett Fábián Ferencnéhez. Fotó: Kustor Réka

Nagy különbségek lehetnek

A csornai Aller Viktóriának egyéves a kislánya, így a szokásos napi szükségleteik már jó ideje kiegészültek pelenkával, babaápolási termékekkel, bébiételekkel.

– Van, amit érdemes online beszerezni, persze figyelemmel kísérem a boltok kínálatát is. Bolttól vagy az online tértől függően is nagy különbségek lehetnek. Igyekszem változatosan főzni, megnézem, „mi kerül az asztalra”, de mivel érzékeny vagyok, nekem gluténmentes termékekre van szükségem. Havonta átlagosan 150 ezer forintot költünk.

Extrák nélkül, egészségesen

A győri Takács Péterék kasszájából ennél valamivel több megy el havonta, bár ők négyen vannak.

– Úgy gondolom, nem veszünk extra termékeket, de azért próbálunk odafigyelni az egészséges táplálkozásra. Sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk. Hetente tartunk nagybevásárlást, és érezhetően többet hagyunk a kasszánál – mondta a havi közel 200 ezer forintos cechről.

Vezetik a kiadásokat

– Egy táblázatban vezetjük a kiadásainkat – kezdte a győri Horváth Tamás, és hozzátette: így jobban nyomon követhető, illetve átláthatóbb a költés.

Tamás a tudatos vásárlók táborát erősíti, hó végén rendre átnézi a számlán lévő tételeket.

– Ketten vagyunk, a mindennapos főzéshez vesszük meg hetente az alapanyagokat, ami kiegészül a havonta beszerzendő háztartási és tisztálkodási cikkekkel. Igyekszünk sok zöldséget fogyasztani, a kert pedig májustól szeptember végéig ellát bennünket gyümölccsel. Pont a napokban zártam le a szeptemberi hónapot, és rácsodálkoztam a tojás árának emelkedésére. Mi nagyjából 80 ezer forintot költünk. Figyelve az akciókat azonban sokat spórolhatunk.