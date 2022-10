A könyvtár szabadpolcos rendszerű kölcsönzéssel kedden, szerdán és csütörtökön reggel nyolctól délután ötig a művelődési központban tart nyitva. Előjegyzés alapján a teljes állomány elérhető és az egyéb könyvtári szolgáltatások is rendelkezésre állnak.

A múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásai, Utazó Múzeum szolgáltatása az oktatási- és szociális intézmények, klubok, számára továbbra is biztosított. A kutatószolgálatot online formában kérhetik az érdeklődők és a gyűjteményeket is online térben, speciális formában mutatják be.

A művelődési központ kedden, szerdán és csütörtökön reggel nyolc és délután öt között lesz nyitva, csökkentett térben. A rendezvényeket és a szakköri csoportok működését átmeneti időre felfüggesztik. A közönségszolgálat online és a megadott nyitvatartási időben vehető igénybe.

A további részletekről a három intézmény 0696/261-251-es, központi telefonszámán lehet érdeklődni.