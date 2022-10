Tisztelt Olvasóink!

2022. október 17-től könyvtárunkban a következő változtatások történnek majd takarékossági okokból fakadóan.

A szombati nyitva tartás szünetelni fog. A hét többi napján a megszokott időben várjuk Önöket. A könyvtár épületében csak a kölcsönző terem lesz fűtve, és ott is csak 18 fok lehet a maximális hőmérséklet. A folyóiratokat is itt lehet majd olvasni. Kérésre mind a gyermekkönyvtárból, mind a felnőtt könyvtár állományából kiválogatjuk és bekészítjük Önöknek a kívánt dokumentumokat. Kérjük használják elérhetőségeinket, hogy kéréseiket minél hatékonyabban tudjuk teljesíteni! Minden szolgáltatásunkat igyekszünk biztosítani, (a foglalkozások, könyvtári órák, előadások és találkozók kivételével), és továbbra is számítunk Önökre!