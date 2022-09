Körmenet indul hétfőn a győr-gyárvárosi templom elől a kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolnához, a kívül-belül megújult kápolna megáldására 17 órakor. A győriek kedvelt kápolnáját, melynek oszlopcsarnokai ölelő karokra emlékeztetnek, a főpásztor szerint a története tesz igazán jelentőssé. Az 1920-as évektől egy kegykép lógott itt egy fán. Egy nyugalmazott őrnagy itt imádkozott tífuszos fia gyógyulásáért, ami ima meghallgatást nyert. Ezután sokan jöttek ide fohászaikkal. 1931-től két gyárvárosi női kongregáció rendszeres zarándoklatokat szervezett ide, 1938-ban Schima Bandi egy szoborfülkét épített a kép számára. '47-ben azonban egy vagongyári munkást felbéreltek arra, hogy ezt a képet pusztítsa el. A győriek válaszképpen, és a Szűzanyához való ragaszkodásukat kifejezve téglával a kezükben, mintegy tízezren vonultak ki a mai kápolna helyére, ezekből a téglákból épült fel a szent hely. A​ mostani áldó alkalom a békéért való esdeklés alkalma is lesz Ferenc pápa felhívása alapján ezen az imameghallgató helyen.

Pénteken érkezik Győrbe Passauból a Nagyboldogasszony-székesegyház hat új harangja, melyeket a főtemplom felszentelésének évfordulóján, 13-a délelőtt 10 órakor szentelnek fel. Dr. Veres András megyéspüspök és Dr. Pápai Lajos emeritus püspök végzi a szertartást, melyben az új harangok a nevüket is elnyerik. Megérkezésüktől beemelésükig a Káptalandomb Mária-domborműve előtt lesznek megtekinthetőek a hangszerek.

A székesegyház egykori harangjaiból hármat rekviráltak el az első világháború alatt, majd bombatalálat miatt zuhant le a toronyból a maradék, ezek újraöntéséből van a jelenleg is szolgáló Magyarok Nagyasszonya névre hallgató harang. A most érkező hat újjal együtt – létszázhetven kilótól négyezer kiló súlyú harangokig – a Magnificat összhangzatát fogja zengeni a Székesegyház tornya, amikor a híveket hívogatja. Dr. Veres András megyéspüspök a készítők applikációján le is játszotta a sajtótájékoztatón a harangok hangját. ​E két eseményre nemcsak a vallásos embereket, hanem a városukat szerető polgárokat is hívja a megyéspüspök.