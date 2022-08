– Sopronban több főzőkonyha is üzemelt, azonban mi egy nagyobb főzőkonyhára vontuk össze a főzést. A Besenyő tér 11–13. szám alatti főzőkonyhánkon nagyságrendileg 60 munkatársam ragad fakanalat szeptember 1-jén, hogy minden soproni gyermek elé ízletes és tápláló ételek kerüljenek – vágott bele Takács Zsolt ügyvezető.

A Besenyő téri főzőkonyhát a nyár folyamán felújították. Új főzőüstöket, billenőüstöket szereztek be, higiénikus és könnyen tisztítható rozsdamentes eszközökre cserélték a korábbi fabútorokat, valamint a szállítóedényzetet és az evőeszközöket. A rakott, sült és párolt ételek elkészítését nagyban megkönnyítik a Rational kombi párolók, melyekben egyszerre akár közel 2200 adag rakott ételt is tudnak sülni.

– Az étlapunkon megtalálhatóak lesznek a klasszikus ételek, mint például a paradicsomos húsgombóc, többféle ízesítésű gyümölcsleves, valamint a gyerekek kedvencei, a paradicsomleves vagy a rántott hús, de számos modern technikával vagy reformalapanyaggal készülő ételt is kínálunk számukra. A harmadik tanítási héten rakott brokkolit készítünk bulgurral, több krémleves is szerepel a szeptemberi étlapon, a vagdaltat lenmaggal gazdagítjuk, illetve párolt húst is beépítettünk az étlapba feltétként. Hetente három alkalommal szerepel az étlapon gyümölcs, és élvezeti értékük miatt időnként beépítettünk finomságokat is – mondta el Takács Zsolt. Hozzátette, tízóraira több alkalommal adnak valamilyen ízesített sajtkrémet, melybe a konyhára frissen, akár cserépben érkezett snidlinget kevernek, de készülnek majonézes tonhalkrémmel, zöldfűszeres sajtkrémmel és póréhagymás vajkrémmel is, szintén friss alapanyagokból összeállítva. Teljes kiőrlésű, rozsos, korpás és Graham-pékárukat is gyakran szerepeltetnek az étlapon.

A konyhán friss magyar tisztított zöldségekkel és előkészített, friss (tehát nem fagyasztott) sertés- és baromfihússal dolgoznak, az alapanyagok 90 százaléka pedig hazai. Ezenkívül számos minőségi alapanyaggal van lehetőségük ételt készíteni, például a krémekhez a ketchup és a majonéz, vagy a levesekhez, köretekhez használt száraztészta esetén is ismert és megbízható partnerekkel, márkákkal dolgoznak.