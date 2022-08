Hamarosan új helyszíneken is leadható lesz az elhasznált sütőolaj a városban. Környezetvédelmi szempontból kiemelt fontossággal bír, hogy a veszélyes hulladéknak minősülő sütőolaj ne a csatornába, hanem olyan helyre kerüljön, ahol hasznos és értékes alapanyagként szakszerűen kezelik.

Nem kérdés, hogy számos finom és széles körben kedvelt fogás készül konyháinkban sütőolaj felhasználásával. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a magyar háztartások egyre környezettudatosabbak, mind nagyobb figyelmet fordítanak a szelektív hulladékgyűjtésre. A műanyag- és a papírhulladék mellett talán kisebb hangsúlyt kap az elhasznált sütőolaj gyűjtése és megfelelő helyen való leadása, pedig ez is megkerülhetetlen eleme a szelektív gyűjtésnek.

A sütőolaj ugyanis a környezetbe kerülve rendkívül súlyos szennyezéseket okozhat: ha az élővizekbe jut, a tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Sajnos jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, mellyel dugulást okozhat, táplálja a kórokozókat és terheli a szennyvíztisztítókat. A háztartási hulladék közé öntve növeli annak lebomlási idejét. Megdöbbentő és jellemző adat, hogy egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.

Hazánkban becslések szerint évente 25–50 ezer tonna közé tehető az étolaj-felhasználás a háztartásokban és a különböző konyhákban, ennek azonban mindössze két százalékát gyűjtik vissza. Ugyancsak rendkívül kedvezőtlen adat, hogy az így visszagyűjtött mennyiségnek csupán 7 százaléka származik lakossági felhasználásból. Ahhoz, hogy ez az arány növekedjen, az is szükséges, hogy a felhasználóknak minél kisebb erőfeszítésébe kerüljön környezetbarát módon megszabadulni a különböző, sütésre már alkalmatlan zsiradékoktól.

Sopronban jelenleg is számos olyan hely van, ahol leadható a sütőolaj és zsír, elsősorban üzemanyagtöltő állomásokon, nagyobb áruházaknál, de az STKH által üzemeltetett zöldudvarokban is elhelyezhetik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizető lakossági ügyfelek. Látható, hogy a városban folyamatosan nő az ilyen gyűjtők száma, de még sok olyan terület van, amelytől messzebb esnek ezek a helyek. A város a közeljövőben számos új leadási pont kialakítását tervezi, hogy egyre többen használhassák a lakóhelyükhöz közel ezt a lehetőséget.

Az önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint ide kerülnek ki az új gyűjtőpontok: