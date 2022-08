BezenyeMég 2020-ban számoltunk be arról a falugyűlésről, amelyet a bezenyei mezőgazdasági termelőszövetkezet helyén kialakítandó, több mint 100 telkes lakópark ügyében hívtak össze. A témában a helybeli Kammerhofer György 2020. augusztus 31-én népszavazási kezdeményezést indított az alábbi kérdésben: „Akarja-e Ön, hogy a bezenyei mezőgazdasági termelőszövetkezet területén több mint 100 lakótelek kerüljön kialakításra?”

– A lakópark ügyében Kammerhofer György aláírásgyűjtést kezdeményezett. A népszavazásra javasolt kérdést tartalmazó, hitelesített aláírásgyűjtő ív mintapéldányát 2020. október 15-én vette át a helyi választási iroda vezetőjétől, a gyűjtésre harminc nap állt volna rendelkezésére. A veszélyhelyzet miatt azonban ez a folyamat megszakadt, és csak idén április 10-én folytatódhatott, újabb kilenc napig. Április 19-én leadta az ezen időszak alatt összegyűjtött íveket a helyi választási irodánál a népszavazás kitűzésére. Végül 545 érvényes aláírás gyűlt össze, ami közel a duplája a szükségesnek – tudtuk meg Márkus Erika bezenyei polgármestertől.

A faluvezető arról is beszámolt, hogy a helyi választási bizottság október 9-re tűzte ki a népszavazást. – Azt szeretném, ha minden bezenyei választópolgár élne a szavazati jogával. Most a falu hosszú távú jövője a tét, és jó lenne, ha az itt élők maguk döntenének a kérdésről – húzta alá a polgármester. Kiemelte: a helyi népszavazás akkor lesz érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavaz majd, és akkor lesz eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ ad.

– Tehát, ha elegendően jelennek meg és több mint fele nem szeretné, hogy megépüljön a lakópark, akkor az nem fog megvalósulni. Ha több mint fele igennel szavaz, azzal kifejezik akaratukat a lakóparkfejlesztés mellett. Amennyiben nem járulnak elegen az urnák elé, akkor marad a képviselő-testület eredeti döntése, amely szerint 4:3 arányban a lakópark-beruházás elindulhat – fejtette ki Márkus Erika. A polgármester megjegyezte: a jelenleg érvényben lévő rendezési terv lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok építkezhessenek a településen.

Az aláírásokat gyűjtő Kammerhofer György is kifejtette véleményét. – A választási kampányban a képviselőjelöltek azt ígérték, hogy a településen nem épül lakópark, mert a falubeliek ezt nem szeretnék. A reggeli és esti órákban már most is zsúfoltak a falu útjai, aggályos, hogy a lakópark tovább növelné ezt a forgalmat. Kérdéses, hogy ezt a nagyszabású fejlesztést a közművek hogy bírnák el, továbbá az óvodai férőhelyekkel is gond lehet, ha ez a beruházás megvalósul – villantotta fel aggályait Kammerhofer György, hozzátéve, hogy egy nyugodt kis faluban szeretne továbbra is élni, nem egy zsúfolt településen.