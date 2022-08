Térségünkben szeptembertől nem csatlakozik új intézmény a programhoz, azonban a három betöltetlen helyre keresik a jelentkezőket. Tartalékos iskolaőrökre a nagyobb városokban van szükség betegség, vagy szabadság miatt távollévők helyettesítésére, illetve ha egy adott intézményben több iskolaőr jelenléte is indokolt. Például tanulók nagy létszáma, nagyobb rendezvények lebonyolítása, esetlegesen a fegyelmi helyzet romlása esetén - mondta el Buda Zoltán rendőr alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa, aki az iskolaőrök megyei koordinátora. – Az intézmények folyamatosan értékelik az iskolaőrök munkáját. Az elmúlt évben is számos pozitív visszajelzés érkezett.

Az iskolaőrök alapvető feladata, hogy az oktatási intézményekben a biztonságos munkavégzéshez szükséges légkört teremtsék meg mind a pedagógusok, mind pedig a diákok számára. Jelenlétük már önmagában visszatartó erőnek számít, emellett a mindennapi talákozásoknak köszönhetően gyakran bizalmi kapcsolat alakul ki az iskolaőrök és a diákok között. A tanulók gyakran fordulnak az iskolaőrökhöz problémáikkal, de az iskolaőr enélkül is észlelheti a gyermek viselkedésében a negatív változásokat és jelezheti ezt pedagógusok, iskolai szociális segítők felé.

Szoboszlai Klára és Csapóné Horváth Adrienn a többi iskolaőrhöz hasonlóan tanácsadással segítik a bűnmegelőzést. Fotó: Rákóczy Ádá m

– Az iskolaőri munka kritériuma a középfokú végzettség és a büntetlen előélet, de emellett pszichológiai és fizikai alkalmassági teszten is meg kell felelniük a jelentkezőknek. A programba bekerülő személyek alapképzésük során többek közt gyermekpszichológiai, konfliktuskezelési, elsősegélynyújtási és bűnmegelőzési ismereteket is elsajátítanak – mondta el az alezredes, aki azt is hozzátette, hogy az iskolaőrök szolgálatuk során több fajta intézkedést is foganatosíthatnak, így például az intézmény területén biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt igazoltathatják, az intézkedésének tettlegesen ellenszegülőt, bűncselekményt vagy szabálysértést elkövető személyt a rendőr megérkezésééig visszatarthatják. A jogsértő tevékenység megszakítása céljából pedig testi kényszert is alkalmazhatnak. Indokolt esetben vegyi eszközt, vagy rendőrbotot, a szökés illetve önkárosítás megakadályozása érdekében pedig bilincset is használhatnak.

Az iskolaőrök a tanítási szünetekben sem tétlenkednek. A rendőrség folyamatos továbbképzéseket biztosít a számukra, ahol az új ismeretek elsajátítása mellett a korábban általuk végrehajtott intézkedéseket is elemzik. Ezekben az időszakokban aktívan részt vesznek a bűnmegelőzési tevékenységekben, a strandokon, illetve turisztikailag frekventált helyeken is segítik a prevenciós munkát. Igény esetén az iskolai táborokon is jelen lehetnek, de kizárólag bűnmegelőzési feladatokat láthatnak el ilyenkor. Iskolaőrként csak az intézményük területén tevékenykedhetnek.