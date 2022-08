- Az országban közel húsz helyen folyik óvodapedagógus képzés, ahová idén mintegy kilencszázan kerültek be. Mi száz körüli hallgatót tudtunk felvenni, ami azt jelenti, viszonylag jól állunk a többi intézményhez képest, mégsem lehetünk elégedettek. Évek óta komoly probléma az óvodapedagógus hiány - mondta dr. Varga László egyetemi docens, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja. - A hiány oka részben az, hogy a gyerekek hároméves korától kötelező lett az óvoda, így sokkal több szakemberre lenne szükség. Másrészt sok az idősebb óvónő, akik élnek a negyven év szolgálati idő utáni nyugdíj lehetőségével. Harmadrészt, a felsőoktatási felvételi rendszeren is puhítani kellene, mert idén például harminc százalékkal kevesebb volt a jelentkező - tette hozzá a dékán. A szakember szerint nem kellene minden területen előírni a nyelvvizsga-kötelezettséget. Egy óvodában például a nyelvismeretnél sokkal fontosabb, hogy csupaszív, jólelkű, derűs, kreatív óvónéni foglalkozzon a kicsikkel. Az emelt szintű érettségi megkövetelése szintén gátja a bekerülésnek, főként a levelező szakot választó jelentkezők számára, akik még nem a bolognai rendszerben tanultak.

- A fizetéseket is hozzá kell igazítani a többi hivatás bérrendszeréhez, mert nemcsak a jelentkező kevés, hanem a pályaelhagyó is sok. Ezt a szép és felelősségteljes munkát a fiatalok többsége családi mintát követve, a gyerekek szeretete miatt választja, de ha a megélhetésük kerül veszélybe, kénytelenek váltani. Szakmai útjaim során nem volt olyan bécsi óvoda, ahol ne köszöntek volna rám német nemzetiségi szakon végzett egykori benedekes hallgatók. Azt mondták, elégedettek és boldogok, mert minden tekintetben elismerik a munkájukat. Itthon leginkább az engedheti meg magának a luxust, hogy óvodapedagógus legyen és a szenvedélyének éljen, akinek jól keres a férje - összegezte véleményét némi humorral fűszerve dr. Varga László.

A Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodáját is érinti a pedagógushiány, ők végzős hallgatók alkalmazásával oldják meg a problémát. Velük töltik be a gyermekgondozást segítő ellátáson lévő kollégák átmenetileg megüresedett helyeit is - tudtuk meg óvoda vezetőjétől.

20220809 Győr Óvoda pedagógusok helyzete Képen: Gallainé Czeiter Ildikó intézményvezető Fotó: Csapó Balázs CSB Kisalföld

Forrás: Csapó Balázs

- Győrújbaráton 14 csoportba 330 gyerek jár. Huszonkilenc óvodapedagógusra lenne velem együtt szükség – tudtuk meg Gallainé Czeiter Ildikótól, az óvoda vezetőjétől. – Jelenleg 24 óvónőnk van, ebből három nyugdíjas, ketten pedig gyermeket várnak októberre. A hiányzó óvodapedagógusokat pedagógiai asszisztensek helyettesítik. Érettségivel rendelkeznek és OKJ-s tanfolyamot végeztek, ők pedagógiai munkát segítő alkalmazottak hivatalosan a dajkákkal együtt.Folyamatosan hirdetik a kozigallas.hu oldalon az óvodapedagógusi állásokat. Erről az óvodavezető elmondta, egy kolléganőt sikerült felvennie, egy másik jelentkezővel állásinterjú előtt állnak.

- Néha egy-egy embert sikerül felvennünk. Az előírás szerint az óvodapedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik, ezért a pedagógiai asszisztensek által betöltött helyeket is folyamatosan hirdetjük. Sőt, nekem van még két pedagógiai asszisztensem, akik sajátos nevelési igényű gyerek mellé vannak kirendelve. Az önkormányzatnak köszönhető, hogy felvállalta ennek a költségét, mert erre nincs központi finanszírozás – tette hozzá.

A 2022-2023. nevelési évben 3798 győri óvodás lesz. A létszámadatok ismeretében az 178 óvodai csoport helyett 173 óvodai csoport indítása szükséges, ezért az önkormányzat májusi közgyűlésén 5 óvodai csoport megszüntetéséről döntött. Azt gondolhatnánk, hogy így mérséklődik a szakember hiány, ám jelenleg is 28 óvodapedagógusi állást hirdet a város. A soproni önkormányzati fenntartású óvodákban 69 csoportban 1550 kisgyermek kezdi meg az őszi tanévet.