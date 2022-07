A Soproni Parkerdő egyik legkedveltebb része a 700 méter hosszú Ojtozi sétány, amely csatlakozik a Várisi sétaúthoz, illetve az erdei tornapályának egy szakasza is ezen a nyomvonalon halad. Először 2010-ben kapott közvilágítást a sétaút, hogy a lakosság sötétedés után is ki tudja használni az erdei kikapcsolódás ezen lehetőségét. Az elmúlt években információs táblákkal és játszótérrel is bővült a sétány. A fejlesztés keretében pedig mintegy 41 darab lámpát helyeztek ki, melynek átadóján a városvezetés nevében Farkas Ciprián, polgármester és dr. Simon István, alpolgármester is részt vett.