A Kuopio park projekt keretén belül a környező szervizutak is átépülnek, hogy több parkolóhely jöhessen létre. A Kodály Zoltán út 2-8. sz, előtti szakaszon korábban már átadták az autósok számára a park felőli helyeket, most azonban a társasház felőli parkolóhelyek is használhatók – jelenleg ideiglenes időszakkal – tájékoztatta lapunkat Máthé-Tóth Péter, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete mb. intézményvezetője.

Hozzátette, ez az építési terület még a közvilágítási hálózat átalakítására vár, a kiépítés megvalósulásáig visszaengedik a parkolóba az autókat.

Itt jelenleg még csak az alsó rétegű aszfalt áll rendelkezésre, a felső – azaz a kopóréteg a közvilágítás átépítését követően készül el. A kisebb szintkülönbségek ellenére a parkolóhely használatra alkalmas.

A vízelvezetést segítő szegélyelemek és az alsó rétegű aszfalt közötti szintkülönbséget ideiglenesen járhatóvá tette a kivitelező, ami a végső aszfaltozáskor természetesen meg fog szűnni.

Forrás: Útkezelő Szervezet

Várhatóan június közepétől épül át a közvilágítás, majd ezt követően készül el az új aszfaltburkolat a parkolóban és a járdán.

Módosult a behajtási engedélyhez kötött időszak Adyvárosban, a Kassák Lajos utcában

Az intézményvezető egy másik, régóta húzódó parkolási probléma enyhítéséről is beszámolt.

A Tihanyi Árpád útról nyíló Kassák Lajos utca végén a Fekete István Általános Iskola, a Vuk Óvoda, a Kassák utcai bölcsőde melletti útszakaszra eddig csak behajtási engedéllyel lehetett behajtani. A szabályozást a Városrendészet ellenőrzése mellett a környéken lakók igyekeztek betartani. "A jelentős parkolási igényt igyekeztünk figyelembe venni a szabályozás újragondolásakor, ezért új kiegészítő jelzőtáblákat helyeztünk el a korlátozó tábla alá. Mostantól csak a tanítási időszakokra, azon belül 08.00 – 14.00 óra között vonatkozik az engedélyhez kötött behajtás" - mondta Máthé-Tóth Péter..

Ez nagy könnyítés a környéken lakóknak, hiszen közel 20 autó tud parkolni az engedélyhez kötött időponton kívül.