Káldy László nyugalmazott mérnök, lótenyésztő, és ami számunkra a legfontosabb, filmrendező. 1961 óta tagja az amatőr- illetve független filmes mozgalomnak. Örökifjú mozgóképes forradalmár, exhibicionista filmes, egyéni stílusú szociográfus, kamerával - olvashatjuk róla a FilmVilágban.

Számára Kisbabot volt a világ közepe. Ez volt az a hely, ahol a ’70-es, ’80-as évek amatőr filmszemléinek egyik legsikeresebb alkotója, 15 év után újra kézbe vette kis kézi kameráját és elkészítette Ez engem boldoggá tesz című filmjét. Járta a falut, a vidéket és sorra születnek egyéni stílusú filmszociográfiái.

Azt gondoltam filmen mondom el hová is tűntem el.Mindezt még kiegészítettem egy amolyan filmes önéletrajzzá mivel 60 éves voltam ekkor,gondoltam már épp itt az ideje. Rögtön kaptam is egy ÉLETMŰ DÍJAT amit akkor szoktak adni amikor már nagyon valószínű, hogy az öreg most van itt utoljára. De tévedtek... Ugyanis ezt követően még közel 80 éves koromig készítettem még a legjobb falusi filmjeimet

Sorra jöttek és nyertek az olyan művei, mint a fájdalmas, mégis reményt sugalló Falusors, amely a helytörténeti filmszemle első díját, az Agglegény, amely a Budapesti Független Filmszemle különdíját, és a legsikeresebb, a Rózsi, Rózsi, mi bajod, ami többek között az Országos Független Film és Videó Fesztivál első díját, a Mediawave Fesztivál különdíját kapta. Ezt az alkotását Kamera Hungária Díjjal is elismerték, díjat kapott Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is.

"Nem elég, hogy ebben a műfajban az összes lehetséges díjat megkapta, de egyszer még a lovai is különdíjat nyertek egy filmben való kimagas-ló színészi munkájukért. A díjat és a vele járó két zsák zabot volt szerencsém személyesen kézbesíteni kisbaboti tanyáján. Miután megmutatta a lovaknak az oklevelet, elhelyezte oda, ahová az összes többi díját is. Az örökkévalóság márványcsarnokába, a kisbaboti tanya budijának a falára.

Jóval a GoPro és mindenféle akciókamera feltalálása előtt, ő már átfúrta a bukósisakját, és a feje tetejére csavarozott videó kamerával motorozott fel-alá a Rába töltésen, miközben filmezett.

Nem tudom másképpen elképzelni, csak úgy, hogy üldögél egy felhő szélén, az összes valaha volt és jelenlegi vallások összes istenségeivel, és anekdotázgatnak. Szóba kerülnek mindenféle régi dolgok. A trójai háború, a világ teremtésének összes verziója, sőt még ennél is régebbi témák, amikor az öreg még tervezőmérnök volt az INTRANSZMAS-nál. Az istenek persze nem is sejtik, hogy Laci bácsi már az elején megnyomta a REC gombot a kameráján" - emlékezett meg "minden független filmesek legfüggetlenebbikéről" Buzás Mihály filmrendező.