Példaértékű összefogásról tesznek tanúbizonyságot Hidegségen, ahol szinte napok alatt megtelik a kupakgyűjtő szív, ami nemcsak színesíti a település képét, de fontos kérdésre is felhívja a figyelmet. Az önkormányzat által kihelyezett tároló célja a környezetvédelem mellett az adománygyűjtés. A kupakokkal, melyekért kilogrammonként 65 forint jár, egy fertőszéplaki kislányt, Kovács Emmát támogatják. Sokan ismerhetik már a kilencéves Emma történetét, aki 28 hetes korában jött a világra, agyvérzést kapott és hónapokon keresztül kórházi ellátásban részesült. Izom-, térd- és csípőműtéten is átesett, később kiderült, hogy epilepsziás. Emmának további fejlesztésekre van szüksége, ezért a szülei kéthavonta viszik a kislányt a solymári Borsóház központba speciális mozgásfejlesztésre.

A hidegségi kupakgyűjtőt Tömördi Kristóf, a település alpolgármestere készítette el Dévényi Zoltánné polgármester ötlete alapján még 2019-ben. Korábbi megkeresésünkre a településvezető elmondta: a kislány édesanyjával tartja a kapcsolatot, és amikor megtelik a gyűjtőkonténer, eljuttatják hozzájuk a kupakokat. Több településen is nekik gyűjtenek, a család pedig a pincében tárolja a zsákokat addig, amíg nem jön össze egy teherautónyi adag, amit aztán az ország másik felébe egy műanyag-felvásárlóhoz szállítanak el. A legutóbbi fuvarnál a családnak mintegy 1800 kilogramm kupakot sikerült elszállítania.

– Hatalmas segítség számunkra a kupakgyűjtés. Ennek köszönhetően kéthavonta tudjuk vinni a speciális mozgásfejlesztésre Emmát, a kezelések eredménye már látszik. Meg tud tenni pár lépést önállóan, közlekedik faltól falig. Emmának hatalmas az akaratereje, és bizonyítja, hogy igenis menni szeretne – mondta el Kovács Edina, Emma édesanyja. Kérdésünkre, hogy milyen segítségre lenne szüksége még Emmának, azt a választ kaptuk, hogy létszükségletű lenne egy új autó. – Amellett, hogy Emmát mindennap Sopronba viszem iskolába, még Solymárra és Budapestre is szállítanom kell időközönként. Ezt csak autóval tudjuk megoldani, ugyanis a kerekesszékét is vinnünk kell. A jelenlegi autónk 22 éves lesz, és félek attól, hogy tönkre fog menni. Azért is nagy szükség lenne egy újabb kocsira, mert ha nem tudjuk elvinni a fejlesztésekre Emmát, akkor a visszájára is fordulhat az, amit eddig elértünk – fejtette ki az aggodalmát az édesanya.