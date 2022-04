„A duális képzés hatalmas lehetőség arra, hogy olyan gyakorlati tudást szerezzünk, ami a jövőben bárhol hasznosítható a munkánk során” – állítja a Zala megyei Iklódbördőcéről érkezett Pék Márton, aki 2019 óta tanul a Széchenyi István Egyetemen közlekedésmérnök hallgatóként. Mint mondta, a duális képzéstől maximálisan megkapta azt, amit előzetesen várt. „Az elméleti képzéssel párhuzamosan egy vállalat napi munkájában is részt venni olyan komplex felkészültséget ad, amelyből hosszú távon profitálhatunk” – tette hozzá.

A Széchenyi István Egyetem kiterjedt kapcsolatrendszere révén műszaki, informatikai, agrár-, gazdasági, illetve szociális tudományterületeken egyaránt, több mint 25 vállalati partnerrel működteti duális képzéseit. Ennek során a hallgatók 55 százalékban gyakorlati, 45 százalékban elméleti oktatásban részesülnek. Tanulmányaik ideje alatt egy adott cégnél, valós ipari környezetben szereznek hasznos munkatapasztalatot. Azok jelentkezhetnek, akik a Széchenyi István Egyetem meghatározott szakjainak egyikén, nappali tagozaton érvényes jelentkezéssel rendelkeznek az e-felvételi rendszerben. Az aspiránsoknak a vállalati partnernél is teljesíteniük kell egy állásinterjúhoz hasonló kiválasztási eljárást. Ha az illető felvételt nyer az egyetem alapképzésére, és a cégnél is megfelelt, akkor szeptemberben már duális hallgatóként kezdheti meg tanulmányait.

Pék Márton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kiválasztási folyamatára is jó szívvel emlékezik vissza: „Az én állásinterjúm nyár végén történt. A feszültségem hamar feloldódott, hiszen a meghallgatás jó hangulatú, támogató légkörben zajlott. A cégvezetőkkel folytatott kerekasztal-beszélgetés hamar kötetlen diskurzusba ment át, amelynek során a pályázók személyes motivációit, szakmai elhivatottságunkat is felmérhették.”

A duális képzésben és a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók tanulmányi kötelezettségei, vizsgakövetelményei megegyeznek, a duális hallgatók azonban emellett jelentős gyakorlati tudást is szereznek. A vállalat és az egyetem is rugalmasan kezeli a hallgatók munka- és tanrendjét, így a fiatalok számára ez nem egy plusz teher, hanem egy jól összeegyeztethető, izgalmas képzési forma. „Minden félévben az első, hogy a cégnél az órarendemhez igazítják a vállalati tevékenységemet, így nem kell előadásokat kihagynom. Mindez az egyetem, a partnervállalat és a hallgató jó együttműködését is mutatja” – emelte ki Pék Márton. Hangsúlyozta, a duális képzés egyik legnagyobb pozitívuma, hogy az egyetemen tanultakat azonnal alkalmazhatják élesben. A fiatalok megismerik a vállalati kultúrát, rutint és kapcsolatokat szereznek, így a diploma megszerzése után már kellő tapasztalattal, sokszor pedig konkrét állásajánlattal kezdhetik karrierjüket.

További pozitívum, hogy a duális hallgatóval a cég munkaszerződést köt, vagyis munkáját anyagilag is elismerik. Ez legalább a mindenkori minimálbér 65 százalékának megfelelő juttatást jelent. Emellett persze – amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel – részesülhet a felsőoktatási ösztöndíjakból is. Így például ha jó tanulmányi eredményei vannak, akkor a fizetése mellett tanulmányi ösztöndíjra is jogosult lehet.

„A Magyar Közútnál nem egy gyakorlatot végző hallgatót látnak bennem, hanem egy munkatársat, akinek számítanak a véleményére, fiatalos gondolataira, vagyis teljes értékű kollégaként kezelnek. Ez további jelentős motiváció a számomra, egyben egy jó visszajelzés arról, hogy a Széchenyi István Egyetemen valóban használható tudást szerezhetek” – fejtette ki Pék Márton, aki arra bíztat mindenkit, aki érdeklődik a lehetőség iránt, hogy ne riadjon vissza a kettős terheléstől: „Azt tanácsolom a fiataloknak, hogy merjenek belevágni. Kétségtelen, hogy az embernek ki kell lépnie a komfortzónájából, addig ismeretlen területre kell lépnie, de a duális képzés a sikeres életre készít fel, értékes diplomához, munkatapasztalathoz, kitűnő szakmai kapcsolatokhoz segít hozzá.”

A duális képzésről és a jelentkezés folyamatáról további részletek ITT olvashatók.