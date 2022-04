Dunakiliti 1994-es átadása óta a legnagyobb felújítására készül Dunakiliti önkormányzata a település meghatározó épülete, a faluház esetében. Kovács Andorné polgármestertől megtudtuk: előbb a TOP Plusz keretében pályázott sikeresen a település 47 millió forintra, melyet fűtés-korszerűsítésre, nyílászárócserére és homlokzatszigetelésre fordítanak, majd a Magyar Falu Program keretében nyert 27 millió forintból a vizes­blokkok, a bejáratok, a beltéri ajtók és a színházterem padlózata újul meg.

– Rendkívül örömteli hír volt ez számunkra, hiszen ezáltal a huszonegyedik század igényei szerint tudjuk ellátni feladatainkat a hivatal irodáiban, és a farsangi színjátszás mellett a házasságkötések, lakossági fórumok helyszínéül szolgáló színházteremben is szép, modern környezetben tudjuk fogadni a vendégeket, ügyfeleinket – emelte ki a faluvezető. A településvezető azt is elárulta, hogy nincs még kivitelezőjük, de a közbeszerzési eljárást minél előbb szeretnék bonyolítani, hiszen az építőiparban manapság minden nap csúszás áremelkedéssel is együtt jár.

– Reméljük, Dunakiliti lakói még idén év végén birtokba vehetik a megújult, megszépült épületet. A hivatali feladatellátás a felújítás alatt is zavartalan lesz. Amennyiben rövid technikai szünetekre lenne szükség, arról időben tájékoztatjuk majd a lakosságot – fűzte hozzá Kovács Andorné.