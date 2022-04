Écs arról is nevezetes, hogy sok a fiatal beköltöző és pezsgő kulturális élet folyik. Se szeri, se száma a civil egyesületeknek, jóval több található belőlük, mint egy átlagos magyar településen. A dinamikus Écsicentrum Egyesület, a népi hagyományokat ápoló, messze földön híres, a kárpátaljai gyermekotthonokat rendszeresen segítő Cifra Műhely, a fiatalokat és időseket összehozó Fészek, a félszáznál is több embert magába foglaló polgárőr-egyesület, a kulturális örökséget óvó Hegyalja, hogy a mindig jó programokat kitaláló Vaszary-borászatról, az íjászokról, focistákról, a 100 főnél is több tagot számláló nyugdíjasklubról már ne is szóljunk. Az itt élőkben van erő, lelkesedés: újabb és újabb programokat eszelnek ki. Mostanában volt családi társasjátékozás, vonatozás a Bakonyba, körtúra több változatban. Mondjanak még egy helyet, ahol ennyi örömtől duzzadó lélek él!

A faluból elérhető a világ

Écs az a hely, ahol megtalálható messze földön híres fafaragó, de bármilyen meglepő, olyanok is vannak, akik úgy választották új otthonuknak, hogy közben mindennap Budapestre járnak dolgozni, míg mások kihasználják korunk találmányát, a távmunkát, és a világ távoli vidékeire nyújtanak szolgáltatást otthonukból. Autóval csak tíz perc Győr, a 82-es úton sűrűn járnak a távolsági buszok, a településnek pedig dombos, zöld része is bőven akad, ami nagy érték a lapos Kisalföldön.

A pumpapályától az új boltig

Szabó Norbert polgármester a településen született, szinte mindenkit ismer. Fiatalos lendülettel vetette bele magát a munkába, amikor három éve a település élére választották. És bizony számtalan fejlesztéssel dicsekedhet: a legújabbak egyike a pumpapálya vagy más néven pump track kerékpárpálya, melyen tekerés nélkül lehet körbemenni. Járdát újítanak fel az óvodánál-iskolánál, játszóteret az Öreg utcai buszfordulónál, készül a falusi és a hegyi temető hulladéktárolója, odafigyelnek a csapadékvíz-elvezetésre. Közben figyelembe veszik a többség akaratát is: miután nagy volt az ellenkezés, gyorsan elutasították a telefonos társaság ötletét, hogy a falu egyik kultikus helyére, a Mesterfához (ahol például Szent Iván-éjen tüzet ugranak) mobilantenna kerüljön. Megvalósult a sokéves álom is – a helyiek kibrusztolták –, még egy gyalogátkelőt kapott az egyre forgalmasabb 82-es út, és tervben van egy harmadik. Hamarosan Príma üzlettel gazdagodnak.

Bővíteni az óvodát

– Valóban, talán egy átlagos településhez képest több a civil szerveződés nálunk. Mi úgy igyekszünk támogatni őket, hogy minden évben másfél millió forintos kerettel hirdetünk számukra pályázatot. Emellett évente legalább kétszer fórumon beszéljük át velük a szükséges teendőket, hallgatjuk meg az elképzeléseket – mondta el Szabó Norbert. Szót ejtett még arról, hogy sok a fiatal, a gyerek náluk. Nemrégiben adták át az új bölcsődét, és már azon is gondolkodnak, hogy bővíteni kellene a most négy csoporttal, több mint száz gyermekkel működő óvodát is.

– Amire még nagy szükségünk volt, az egy rendezvénytér, ami hamarosan megvalósulhat a nemrégiben elnyert 170 millió forint összegű TOP Plusz pályázati támogatásnak köszönhetően. A Coop mögötti területen térköves és részben füves rendezvénytér, játszótér, kutyafuttató, ivókút és egy park is lesz nemsokára. Végre méltó körülmények között ünnepelhet, gyűlhet össze a falu lakossága – számolt be róla a polgármester.