Két pedofilügyben is végleges döntés született. A győri kukkoló 2 év 6 hónap letöltendőt kapott, amiért titokban kép- és videófelvételeket készített kiskorúakról egy éven át Győrben, az Aranypart II. szabadstrand öltözőkabinjában. A másik pedofilt, aki szintén beismerte tettét, első fokon 9 év börtönbüntetésre ítélték. Az 52 éves győri férfit a rend­őrség kapcsolta le az ETO Park parkolójában. Az ítélet után néhány nappal a férfi öngyilkos lett a börtönben.



Gyilkosok rács mögött



Történtek olyan gyilkosságok, amelyek nem elsősorban az emberölés miatt, hanem minősége miatt maradnak a köztudatban. Ilyen a darnózseli darabolós feleséggyilkos után a 2019-ben történt kajárpéci dráma is. Novemberben jogerősen hét és fél évről 12 év börtönre súlyosította a Győri Ítélőtábla a büntetését a 32 éves férfinak, aki kisbabájuk szeme láttára halálra késelte féltékenységből 27 éves szerelmét.

Emellett számos bonyolult életellenes és csalással kapcsolatos ügy folytatódik idén.

Ilyen többek között az a per is, amelyben két férfi kirabolt egyik nyáron egy utcai zenészt az egyik győri aluljáróban. Egyikük kést rántott, őt első fokon öt év letöltendő börtönre ítélte a Győri Járásbíróság, a másik férfi 4 év 8 hónapot kapott. Mind a két oldal mást állít az eset kapcsán, másodfokon folytatódik a tárgyalás.



Határozottan tagad az a 14 vádlott is, akiket bűnszervezetben elkövetett, üzletszerű hivatali vesztegetéssel és más bűncselekményekkel is vádolnak. T. F. elsőrendű vádlott, volt debreceni ügyész és társai – köztük a NAV volt alkalmazottai – sorban kerültek a vádlottak padjára. A gyanú szerint milliós kenőpénzeket fogadtak el bűnözőktől, amiért cserébe információkat szivárogtattak ki folyamatban lévő bírósági ügyekről és el is simítottak néhányat. Akár 24 év börtönre is ítélhetik őket.



Ki tudja, mikor lesz vége



Perbeszédekkel folytatódik idén annak a Jedlik-középiskolás diáknak a tárgyalása, aki 2019 decemberében késsel többször megszúrta osztályfőnökét. Már minden lehetséges érintettet meghallgattak az ügyben. A vád még mindig előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete.



A jedlikes késelő ügyében kirendelt elmeszakértő úgy véli, a fiú beszámítható volt a cselekvés elkövetésekor.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld archív

Tovább bonyolódik az eltűnt villanyszerelők pere is. A kettős gyilkossággal vádolt É. Imre ügyében számos érintettet meghallgatott már a bíróság és érdekes részletek derültek ki legutóbb is, amikor a vállalkozó, korábbi alkalmazottjai és munkatársai is megszólaltak. A vádak szerint a férfi előre kitervelten, nyereségvágyból megölt két villanyszerelőt, ellenben ő azt állítja, mind a két villanyszerelő életben van, csak drogügybe keveredtek és eltűntek.



A darnózseli emberölés ügye is továbbgyűrűzik, ugyanis a Győri Járási Ügyészség vádat emelt az elítélt férfi testvérével szemben, aki alibit próbált neki igazolni a bűntény idejére. A nő az emberölés miatti büntetőeljárás során tanúként végig hamisan állította, hogy N. János a bűncselekmény időpontjában nála tartózkodott. Élhetett volna mentességi jogával, megtagadhatta volna a vallomástételt, ehelyett többször hazugságokba keveredett. Emiatt akár öt évre börtönbe is kerülhet. Az ügyészség tárgyalást mellőzve felfüggesztett szabadságvesztést kért rá, ha beismeri tettét.



Nincs még vége a szent­iváni klán nevével összeforrt kábítószeres ügynek sem. Huszonegy vádlottból az előkészítő üléseken többen vádalkut kötöttek, beismerték bűnösségüket, így méltányosabb jogerős ítélet születhetett. Többek számára viszont januárban folytatódik a per, mert tagadták az ellenük felhozott vádakat és nem fogadták el az ügyészség mértékes indítványát. Van, aki életfogytig börtönbe kerülhet, ha jogerős ítélet születik.