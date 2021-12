– Ezért találtam ki a Generációk Hídja Közösségi Kert létrehozását. A falu gyermekei, az óvodások, iskolások és az idősek is együtt, közösen művelhetik. A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ tenderén gyümölcsfákra lehetett pályázni. Szerencsésen nyertünk, és húsz magyar őshonos gyümölcsfát már el is ültethettünk az új kertben – számolt be lapunknak Vass-Odor Melinda a Sokorópátkai Művelődési Otthon vezetője.