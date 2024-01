A vád szerint a nő egy doktori iskola hallgatója volt, ahol 2016. évben, az abszolutórium megszerzését követően megindította a fokozatszerzési eljárást is. A doktori disszertációt azonban addig nem lehetett megvédeni, amíg be nem csatolta a jelentkezéskor már meglévő nyelvvizsgáján felüli legalább alapfokú, megszervezett C nyelvvizsgáját.

A gyanúsított ezért 2018 őszén elküldött a doktori iskolának egy német nyelvű, alapfokú, C típusú nyelvvizsga bizonyítványt. Majd a doktori disszertáció védését követően 2019 tavaszán PhD fokozatot szerzett. A nyelvvizsga bizonyítvány azonban hamis volt, mellyel az elkövető megvalósította a hamis magánokirat felhasználásának vétségét.