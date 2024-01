Győr-Moson-Sopronban a rendőrök kiemelt feladatnak tartják a megengedett sebességet túllépő, az elsőbbségi szabályok betartását elmulasztó, valamint a kanyarodási, irányváltoztatási előírásokat megszegő járművezetők kiszűrését a forgalomból és a szankcionálásukat.

Az ittas vagy bódult sofőrök felderítése és az utakról eltávolítása érdekében az egyenruhások rendszeresen alkoholszondával ellenőriznek.

A közlekedésben részt vevők biztonságának megóvása, a kiemelt szabályszegések visszaszorítása érdekében a járművezetők ebben az évben is számíthatnak valamennyi rendelkezésre álló technikai eszköz, úgymint rendőrségi gépjárműveken elhelyezett fedélzeti kamerák, mobil és stabil sebességmérő berendezések, valamint drónok bevetésére is - írta a police.hu.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

A sebesség helyes megválasztása

A sebesség nem megfelelő megválasztása az egyike a kiemelt baleseti okoknak. Hogy a közúton milyen tempóban haladhatunk, azt konkrétan meghatározza a KRESZ. A szabályzóban meghatározott sebességi értékek azonban csak lehetőségek, és kizárólag olyan körülmények között választhatók, ha az egyéb szabályoknak megfelelünk, és szem előtt tartjuk a baleset-megelőzési szempontokat.

A sebességet tehát úgy kell megválasztani, hogy alkalmazkodjunk a különböző tényezőkhöz, mint az út-, az időjárási, a látási és a forgalmi viszonyok, illetve a jármű és a rakomány sajátosságaihoz.

Az elsőbbségi jog, valamint a kanyarodási szabályok megsértése

A KRESZ az elsőbbségi joggal kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: „Azt a járművet, amelynek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. Azt a gyalogost, akinek elsőbbsége van, az elsőbbségre kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában.”

Arra kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy az útkereszteződésekhez érve körültekintőbben vezessenek, és nagyobb figyelmet fordítsanak az út mellett elhelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” és az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblákra! Közlekedjenek türelmesebben, a reggeli és délutáni csúcsidőben még fokozottabban figyeljenek egymásra! Vezetésük során igyekezzenek megérteni a másik sofőr szándékát, bosszankodás és türelmetlenség helyett legyenek előzékenyek, segítőkészek!

Vezetés ittas vagy bódult állapotban

Az ittas vagy bódult vezetés is kiemelt baleseti kockázati tényező. Alkohol hatására az érzékszervi észlelések összezavarodnak, tompul a látás, megnő a reakcióidő, ezzel fordított arányosságban viszont csökken a veszélyérzet, a távolság- és térérzékelés pontossága. Már egy pohár szeszes ital elfogyasztása is számít. Aki ittasan vagy bódultan járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és ezzel saját, illetve mások életét, testi épségét is veszélyezteti!

Az utak biztonságáért, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy figyelmesebben, türelmesebben, a szabályokat betartva vesznek részt a közúti forgalomban.