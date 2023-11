Cserépkályha füstje áramlott vissza a lakótérbe a hétvégén egy hegyeshalmi társasház második emeleti lakásában.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók helyszínre érkezésekor már nem égett a tűz a kályhában, a mérések így is igazolták a szén-monoxid jelenlétét a lakásban. A gyűjtőkéményhez tartozó további ingatlanokban is méréseket végeztek a tűzoltók, mely során az első emeleti lakásban is kimutatható volt a mérgező gáz jelenléte. Szerencsére személyi sérülés nem történt - írta a katasztrófavédelem.