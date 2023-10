A hivatásos tűzoltók mellett volt, ahol önkéntes tűzoltó egyesületi tagok is a helyszínre siettek, de a gázszolgáltató szakemberei minden esetben helyszíni méréseket végeztek az érintett lakásban.

Több alkalommal a megfelelő légellátottság hiánya okozta az érzékelő bejelzését, hiszen szén-monoxid keletkezhet akkor is, ha nem megfelelő a nyílt égésterű vízmelegítő, vagy fűtőeszköz levegő-utánpótlása. Sokan a régi fa ajtókat és ablakokat jól szigetelő műanyag nyílászárókra cserélték. Amíg a régebbi fa nyílászárók légrésein be tudott áramolni a friss levegő a szobába, addig az új jól szigetelő ajtók és ablakok nem teszik ezt lehetővé. Ha beltérben nyílt láng ég (ez lehet egy kandalló, cserépkályha, gázkazán, fali vízmelegítő, vagy gáztűzhely is) az a szoba levegőjét használja el. Ha nincs megfelelő mennyiségű oxigén-utánpótlás, tökéletlen égés alakul ki, aminek a mellékterméke a kis koncentrációban is halálos szén-monoxid.

A szén-monoxid létrejöttét elősegítheti minden olyan épületgépészeti megoldás is, ami megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását. Ilyen lehet a konyhai páraelszívó, vagy egy mobil klíma is.

A megfelelő légellátás biztosítása mellett azonban elengedhetetlen a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők rendszeres, - szakember által végzett – karbantartása és a kémények rendszeres ellenőrzése is.

A biztonság növelése és a mérgezések megelőzése érdekében a fent leírtak betartása mellett is mindenképp javasolt szaküzletből beszerezni egy szén-monoxid-érzékelőt, amely hangosan figyelmeztet a veszélyre - írja a katasztrófavédelem.