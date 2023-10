Az utcába érve épp egy fiatal férfi zárta rá a lakatot a kapura, egy idősebb nő pedig a ház előtt álló autónál várt. Mint utólag megtudtuk az elhunyt férfi másik fia és felesége volt. A rendőrségre siettek. A kapu mögött egy platós autó és egy kutya árválkodott, a ház ablakai bukóra nyitva.

A szomszédok elmondásából tudjuk, hogy sosem gondolták volna az érintett családról, hogy ilyen tragédia történik. - Soha egy hangos szó, vagy veszekedés nem volt. Rendes család, régóta Koroncón élnek, három fiuk született, de már csak az egyikük lakott itt - mondta el lapunknak az egyik hölgy, aki néhány házzal odébb lakik.

Többen megerősítették, hogy a 30 éves elkövetőnek voltak korábban rossz szokásai, néha balhéba is keveredett. Egyik környéken élő azt feltételezi, hogy talán a drog vezethetett a halálos szúrásokhoz. Egy másik ismerős, aki szintén ismeri a családot azt mondta, hogy az elhunyt, három gyerekes édesapa viszont nem vetette meg az alkoholt, így azt feltételezi ez is közrejátszhatott a csütörtök esti történésekhez.

Fotó: Rákóczy Ádám

- Este 11 óra körül arra lettem figyelmes, hogy nagyon szirénázik egy mentő, amikor elhaladt a házunk előtt, de aztán gyorsan el is hallgatott. Először azt hittem a másik szomszédhoz jött, mert már nagyon beteges. Reggel meglepődtem, amikor láttam a sok rendőrautót a másik ház előtt, akkor még körbe is volt szalagozva - mondta el a látottakat az egyik, szomszédos utcában lakó hölgy.

- Hallottam éjjel, hogy szirénáznak, de azt hittem megint kigyulladt valami, nem is sejtettem, hogy a szomszéd házban gyilkosság történt. Nagyon sajnáljuk, a fiút is, hiszen ezzel most tönkretette az életét - fogalmazott a neve elhallgatását kérő férfi, aki felajánlotta a családnak a segítségét, amíg üres a ház eteti-itatja a kutyát és a macskákat.

A család nem élt közösségi életet, de azért néhányan ismerték őket Koroncón. Az elhunyt 57 éves férfi a Strabagnál dolgozott, míg fia nemrég talált újra munkát a szomszédok szerint. A 30 éves elkövetőnek több barátja is volt a környéken. - Sokszor buliztak, ünnepelt együtt más fiatalokkal. Jó gyereknek tűnt, nem gondoltuk volna - fogalmazott egy másik asszony.