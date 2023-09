Nem sokkal később egy másik üzletből is telefonáltak, ahol feltűnt a férfi és a nő. Aznap az Öreg-tó partjáról ismeretlenek mobiltelefont és pénztárcát loptak, így a rendőrök rögtön tudták, hogy ennek a bűncselekménynek az elkövetői vásároltak az üzletekben. A járőrök még aznap igazoltattak egy férfit és egy nőt, akikre illett a bolti eladó által megadott személyleírás. Elismerték, hogy ők követték el a lopást, és azt is elmondták, hogy az elvitt holmikat hova rejtették el. Ezeket a rendőrök a Cseke-tó partján, egy betonkút mögött meg is találták.

FOTÓ: police.hu