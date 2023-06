Az indulóknak nem volt könnyű dolguk, a rekkenő hőséggel is meg kellett küzdeniük. A próbatételek alkalmával a versenyzők egyebek mellett tizenkét méter magas állványra futottak fel a vállukon tizenkilenc kilogrammos tömlőt cipelve, majd felhúztak egy ugyanilyen nehéz tekercstömlőt, amelyet egy kalodába helyeztek, és ezt követően futottak le az emelvényről. Ezután négykilós kalapáccsal ütöttek odébb egy gerendadarabot, majd az úgynevezett „C” sugárral célba is kellett lőniük. Mindezek után egy nyolcvan kilogrammos bábut is be kellett húzniuk a célba. Rövid szünet után jött a második versenypálya, ahol már légzőkészülék nélkül teljesíthettek. Itt egy öt kilogrammos kalapáccsal ütöttek ötven-ötven leütést, majd két, egyenként tizenöt kilogrammos súlybőröndöt vittek a kijelölt helyre. A pályát két darab „B” tömlő összetekerésével zárták. A stopper számlálója csak akkor állt meg, ha a tömlőt a kalodába bele tudták helyezni és megnyomták a piros gombot. A két pályán produkált időeredmény összegéből alakult ki a végeredmény.

Győr-Moson-Sopron vármegyéből tizenegy hivatásos tűzoltó vállalkozott a megmérettetésre. A Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából Bakó Attila és Varga Tibor, a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségről Szabó Dániel, Szabó Gyula, Buti Zsolt, Balassa Richárd és Tengelics Balázs, míg a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségről Udvardi Tamás, Karsai Zoltán, Szabó Csaba és Lévai Zsolt.

A magyar győztes címet a hivatásosok kategóriájában Karsai Zoltán tűzoltó törzsőrmester, a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság indulója szerezte meg - számolt be az eseményről a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.