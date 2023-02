Az Áldozatok világnapjához kapcsolódóan nyílt napot tartottak tegnap a Győr Pláza Bevásárlóközpontba. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai tájékoztatták az érdeklődőket a mindenki számára elérhető áldozatsegítő lehetőségekről.

– Jogi, anyagi, fizikai és pszichológia területen kérhetnek támogatást a bűncselekmények áldozatai – mondta el dr. Forrainé Vizkeleti Éva rendőr őrnagy, a megyei rendőrség Bűnmegelőzési Osztályvezető helyettese. – A tájékoztatásnak köszönhetően, úgy tapasztaljuk egyre többen tudnak erről a lehetőségről. Ha valakit atrocitás ér és ezzel kapcsolatban feljelentést tesz a rendőrségen kollégáink minden esetben átadnak nekik egy áldozatvédelmi formanyomtatványt is, valamin tájékoztatják is. Mindenkinek azt tanácsoljuk éljen a lehetőséggel, mivel a bűncselekményeket követően számos olyan dolog felmerülhet, amire elsőre nem is gondol az ember.

Ilyen például az eljárás jogi folyamata, vagy az események okozta lelki megrázkódtatás. Az érintettek azonnali pénzügyi segélyt is igényelhetnek, amennyiben bűncselekmény miatt nem tudják fizetni a hazautazásukat, a lakhatásukat, az élelmiszervásárlásaikat vagy a gyógyszerkiváltást. Ennek maximális összege idén 188 690 forint. Az erre vonatkozó kérelmet az elkövetéstől számított nyolc napon belül be kell nyújtani.

A rendőrség munkatársai az áldozatsegítség bemutatása mellett toborzási munkát is végeztek a helyszínen. Az érdeklődők szabadon kérdezhettek a rendőri hivatásról, az iskolaőri feladatokról, valamint a határvadászok munkájáról is.