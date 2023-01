A Soproni Rendőrkapitányság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy telefonon keresztül, emailben vagy sms-ben kapott linken bankkártyaadataikat soha ne adják meg! Több olyan alkalmazás is van, amelyek távolról is hozzáférést biztosítanak a számítógépekhez és a mobilokhoz, ezek birtokában - akár jogtalanul is – át tudják venni az irányítást egy hozzáférési kód megadásával. Az ilyen alkalmazást mindig nagyon körültekintően töltsék le, és a hozzáférési kódokat csak teljesen megbízható személy részére adják meg! Amennyiben megtörtént a baj minél előbb lépjenek kapcsolatba a bankjukkal, tiltsák le a kártyát és zároltassák a számlájukat!