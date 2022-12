A Tanulmányi Erdőgazdasággal is szoros együttműködésben van a soproni rendőrség. - Örülünk annak, hogy a Tanulmányi Erdőgazdaság is részt vehet az ünnepi állománygyűlésen, hiszen a rendőrkapitányság nem csak a városban tevékenykedik, hanem a környékén is. A TAEG Zrt. közel húszezer hektárnyi területet kezel, ennek minden feladatával.

Az ország második leglátogatottabb parkerdeje a Sopron környéki. A rendőrség pedig fontos partner abban, hogy a város külterületein kellően kiszolgáljuk a lakosság minden igényét, és ha baj van, mi is tudjunk kihez fordulni - mondta el Sándor Gyula. Hozzátette, az együttműködés régóta fennáll, de tavaly találta meg a két szervezet azt a közös hangot, amivel még jobban felerősödött a közös munka. - Reménykedünk abban, hogy ez egy felfelé ívelő együttműködés, amit mindig próbálunk szorosabbra fűzni és magasabb színvonalra emelni. Az erdőben is előfordulnak szabálysértések, mint az orvvadászat vagy falopás, aminek megelőzésében a rendőrség fontos partner.

Az elismerések átadása után a Soproni Rendőrkapitányság kis meglepetéssel is készült a jelenlevőknek. Bemutatták az idei évben készült kisfilmjüket, melyben betekintést adnak az érdeklődőknek a rendőrség munkájába a leghűségesebb városban. A kisfilm hamarosan a lakosság számára is megtekinthetővé válik.