November 25. a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Becslések szerint minden ötödik nőt ért élete során fizikai bántalmazás a partnere részéről. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2014-es felmérése alapján a magyar nők 21 százaléka szenvedett el fizikai vagy szexuális erőszakot jelenlegi vagy volt partnerétől 15 éves kora után.

A felmérés szerint a magyar nők 14 százalékát olyan személy bántalmazta, akivel az illető nem volt partnerkapcsolatban.

A Győri Járási Ügyészség augusztus elején nyújtott be vádiratot egy 35 éves férfival szemben, aki – miután 45 éves párja elmondta, hogy szakít vele – dulakodni kezdett a nővel és 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott neki. Ezt követően három hónap alatt 3800-szor hívta fel a sértettet és 280 SMS-t küldött neki. A bíróság távoltartási végzést hozott ellene, ám ő ennek ellenére sem hagyta abba a zaklatást. Az ügyet a bíróság tárgyalja, a férfi 4,5 év szabadságvesztést is kaphat.

– A Győri Járási Ügyészség 2019-ben 42, 2020-ban 57, 2021-ben 71 kapcsolati erőszak bűncselekmény miatt járt el – mondta el dr. Gál Katalin ügyész, a megyei főügyészség sajtószóvivője. – Ezen bűncselekmények némelyikénél férfi volt a sértett, de többségében nőket érintett a bántalmazás. A kapcsolati erőszakkal kapcsolatban azonban nehéz pontos adatokat mondani, mivel ha az eset során a párkapcsolati erőszaknál súlyosabb bűncselekményt, például súlyos testi sértést vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt is megállapítanak, akkor a súlyosabb büntetési tétel alapján emel vádat az ügyészség.

Dr. Gál Katalin azt is kiemelte, szomorú tény, de a kapcsolati erőszak rendszerint együtt jár a kiskorú veszélyeztetésével is. Jellemzően a bántalmazott anyák mellett az ezt észlelő gyerekek is jelen vannak, akik lelki fejlődésére komoly hatással lehetnek az általuk tapasztaltak.

A témában a Győr-Moson-­Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük. Kiemelték: a legfontosabb tu­­datosítani, hogy az erőszak nem magánügy. Párkapcsolati, családon belüli erőszak esetében meg kell értenünk, hogy a bántalmazó kapcsolatoknak sajátos, ciklikus dinamikája van, jobb és rosszabb időszakok váltakoznak, ami megnehezíti az ilyen kapcsolatból a kilépést. Eleinte az áldozat reményteli, hisz abban, hogy partnere változni fog. Majd a későbbiek során a szégyen, a bűntudat, a tehetetlenség érzése miatt nem tud, nem mer segítséget kérni. Minél hosszabban marad benne a kapcsolatban, annál kevésbé bízik abban, hogy van kiút.

A rendőrség csak akut helyzetben tud közbelépni. Nem kell azonban, hogy „vér folyjon”: amennyiben valaki közvetlen veszélynek van kitéve vagy veszélyben érzi magát, hívja az általános segélyhívót a 112-es számon! Erre abban az esetben is lehetőség van, ha csak tanúi vagyunk az erőszaknak. Amennyiben nem szeretnénk személyazonosságunkat a hatóság előtt felfedni, lehetőségünk van a Telefontanú ingyenesen hívható 06-80/555-111-es zöldszámán bejelentést tenni.

A rendőrségnek minden kapcsolati erőszak bejelentés esetén intézkedési kötelezettsége van. Amennyiben szükséges, a hatóság ideiglenes megelőző távoltartó határozatot hoz, mely 72 óra időtartamra szól és célja a bántalmazott azonnali védelme. A rendőrség egyúttal azonnal kezdeményezi a bíróságnál a megelőző távoltartást, a végzés akár 60 napra is szólhat. Szükség esetén a sértett kimenekítésére is sor kerülhet.

Amennyiben a bántalmazottnak nincs olyan hozzátartozói, baráti közege, mely segítséget tudna nyújtani számára, a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz is fordulhat.

A rendőrség igyekszik prevenciós munkát folytatni e téren. Ennek köszönhetően évről évre nő a sértettek és a hozzátartozók feljelentési, bejelentési hajlandósága. A nők ellen, illetve a családon belül elkövetett erőszakos cselekményekkel kapcsolatos ügyek számának emelkedését ebből a szempontból pozitívan értékelhetjük.