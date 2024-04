Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

A Tiszántúl mellett a Dunántúlon is egyre több helyen szakadozik a felhőzet. A tartós eső fokozatosan az északi tájakra szorul, záporok azonban délebbre is kialakulhatnak, a Tiszántúlon zivatar is lehet. Csütörtökön a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, általában sok napsütés valószínű a gomolyfelhő-képződés mellett. Helyenként - nagyobb eséllyel a délnyugati és északkeleti országrészben - fordulhat elő zápor.

Csütörtökön már csak élénk széllökések kísérik az északnyugati szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, de a Dunántúl szélcsendes, derült tájain gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 12 és 17 fok között valószínű.