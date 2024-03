Hétfőn a hajnali órákban Győr-Moson-Sopronban is 0 fok alatti hőmérsékletet mértek. A képen is látható, hogy fagypont alatti értéket is mutatott a hőmérő.

Országszerte kedden többnyire mínusz 2 és plusz 3 fok, kora délután 7-12 fok lesz a jellemző. Szerdán általában mínusz 3, plusz 3, kora délután 9-15 fok valószínű. Csütörtökön hajnalban jobbára mínusz 2 és plusz 4, a szélvédett, kora délután 11-18 fok várható - írta az MTI.