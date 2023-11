Várható időjárás szombat éjfélig:

Délnyugat felől újabb csapadékrendszer érkezik, amelyből szombaton szórványosan eső, zápor, a Dunántúlon akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Szombat délutántól a legtöbb helyen csökken a csapadékhajlam, azonban az északkeleti országrészben továbbra is tartós esőre számíthatunk. Szombaton napközben erős lesz a szél, a magasabban fekvő helyeken akár viharossá is fokozódhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 6 és 12 fok között valószínű.