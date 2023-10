– A hónap jelentős részében anticiklonok határozták meg időjárásunkat, ezek pedig a száraz és napos idő mellett kedvezően hatottak a tartósan magas, nyári hőmérsékletek fennmaradásához, így lett végül egy átlagos júniussal felérő hőmérsékletű szeptemberünk – összegzett Kiss Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat sopron-kurucdombi állomásának munkatársa.

– A havi középhőmérséklet az elmúlt hónapban 19–20 fok között alakult Győr-Moson- Sopronban, a legmelegebb Győr- Egyetem és Sopron-Kurucdomb állomáson volt – tájékoztatta lapunkat Kiss Márton soproni meteorológus. Előbbi a belterület, a városi hősziget miatt, utóbbi a dombvidéki fekvése miatt hozott kissé magasabb értéket, mint a többi állomás, amelyeken a hosszabb éjjelek miatt a nappali felmelegedést már jobban ellensúlyozta az éjszakai lehűlés – magyarázta az OMSZ munkatársa, hozzátéve, hogy az elmúlt több mint 150 évben a mostanihoz hasonló meleg szeptember a régióban csak 1932-ben és 1942-ben volt.

Az augusztust és a júniust is előzte

Győr-Moson-Sopronban szeptemberben 21–23 napon keresztül volt nyári nap, vagyis amikor a maximum-hőmérséklet a 25 fokot meghaladta. Ez a szám magasabb, mint júniusban volt, sőt, Sopronban csak júliusban volt ennél több nyári nap. Szeptember 10–12. között 30 fok felett alakultak a hőmérsékletek, ami szeptember második hetében szokatlan térségünkben. A legmelegebbet 12-én Győr-Likócs állomáson mérték, 31,9 fokot. A hónap során több mérőállomáson a legalacsonyabb hőmérséklet nem süllyedt 10 fok alá, miközben augusztusban mindenhol mértek 10 fok alatti hajnali hőmérsékletet. Az elmúlt hónapban a leghidegebb értéket Győrben rögzítették 9,7 fokkal, miközben Sopronban például a leghűvösebb hajnalon sem süllyedt 12 fok alá a hőmérő higanyszála.

Újra aszály

A csapadék mennyisége elmaradt a megszokottól: jellemzően 30–40 milliméter közötti értékeket mértek, csak a vármegye délnyugati szegletében esett ennél több, 50 millimétert kevéssel meghaladó mennyiség. Míg a szeptemberi sokévi átlag 50–75 milliméter közötti, ezúttal volt, ahol ennek csak a fele hullott. Pontosabban: Győrben 41,5 milliméter, Sopronban és Mosonmagyaróváron 30–30, Sopronhorpácson 52 milliméter csapadék esett a mögöttünk hagyott harminc nap során. A napsütéses órák száma 250–265 óra közötti volt, ami 70–80 órával több a megszokottnál: bőven júniusnak megfelelő érték!

– A kevés csapadék miatt újra megjelent az aszály a vármegyében, épp mire nagy nehezen kikecmeregtünk az egy évig tartó szárazságból. Bizony, harminc-hatvan milliméter nedvesség máris hiányzik a talaj felső félméteres rétegéből – fejezte be értékelését Kiss Márton.

Fürdőzés októberben

Nemcsak térségünkben, de az egész országban megdőlt a rekord: az OMSZ mérései alapján az idei szeptember középhőmérséklete országos átlagban 3,6 fokkal haladta meg az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a legmelegebbnek bizonyult 1901 óta. A három nyári hónap mellett tehát 2023-ban a szeptemberi középhőmérséklet is 19 fok felett alakult, hasonlóra 1901 óta csak egyszer, 2018-ban volt példa, akkor a májusi középhőmérséklet érte el a 19 fokot a három nyári hónap mellett. Kissé kitekintve, de maradva a közelben: a Dunántúlon nagyrészt 18 és 20 fok között alakult a szeptemberi középhőmérséklet, 18 fok alatt csak a hegyvidéken volt. A Balaton szeptember utolsó hétvégéjén, október elején még mindig 19–20 fokos, akár úszásra is alkalmas. Ráadásul a hét közepi, hidegfront által hozott hőmérséklet-csökkenés is csak átmenetinek bizonyult, tartósan nem hozta meg a hűvösebb őszi időt: a hét végére ismét melegszik az idő.