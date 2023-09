Szombaton elsősorban a Dunántúl délkeleti részén, illetve a Dunától keletre valószínűek délről, délnyugatról, észak, északkelet felé mozgó zivatarok, amelyekhez felhőszakadás (ált. 25-50, néhol > 50 mm), viharos széllökés (60-85 km/h), és jégeső (1-3 cm) társulhat. Heves zivatar is valószínű, amelyet károkozó szélroham (> 90 km/h) és nagyméretű jég ( > 3-4 cm) kísérhet. Szombat napközben, este gyors mozgású zivatarrendszerek is létrejöhetnek, amelyek nagyobb területen okozhatnak károkozó szélrohamokat. Az időjárási helyzet függvényében szombaton (főként napközben, este) a piros fokozatú riasztás is kiadásra kerülhet!

Kiadós csapadék

A Dunántúl keleti részén, illetve a középső országrészben területi átlagban is nagy mennyiségű csapadékra van kilátás. A legtöbb eső egy délnyugat-északkelet tengely mentén várható hozzávetőlegesen a Pécs-Salgótarján városok közötti széles sávban. Az említett területen a lehulló csapadék mennyisége szombaton általában 15 és 45 mm közé becsülhető, de lokálisan ennél jóval több (akár > 60-70 mm) is hullhat.

Megjegyzés: Szombat este a Dunántúl nyugati, északnyugati felén, valamint északkeleten az északi irányba forduló szél megerősödik, helyenként viharos (60-70 km/h) lökések is lehetnek - írja a Met.hu.