Élelmiszer-áruház épül Jánossomorja központjában, a régi malomudvar területén. A munkaterület hétfői átadásán a városvezetés egyeztetett több fontos kérdést a beruházó és a kivitelező képviselőivel.

A munkaterületet a napokban adták át. A városvezetés a kivitelezővel és beruházóval egyeztetett. Fotó: Jánossomorja Facebook oldala

A beruházásra szóló engedélyeket a terület tulajdonosa, a CBA cégcsoport szerezte meg, a lánc legmagasabb minőségét képviselő Prima üzletek egyike nyílik meg itt ősszel – tudtuk meg Jánossomorja Facebook oldaláról.

Mint írják, a malomudvart korábban tulajdonló magánszemély több befektetővel is tárgyalt a terület értékesítéséről, ahol végül a CBA-cégcsoport lett a befutó. Így ma a malomépület közvetlen környezetét kivéve az egész terület a CBA üzleti körének tulajdona.

Azt is megfogalmazzák, hogy a nagyobb élelmiszeráruházra hosszú évek óta komoly igénye volt a jánossomorjaiaknak. Ennek érdekében a helyi önkormányzat minden követ megmozgatott, a munka gyümölcse pedig most érett be. Bíznak abban, hogy mindez jelentősen segíti a lakók mindennapjait!

Megtudhattuk még, hogy az épülethez parkoló tartozik majd, amit a Balassi utcából lehet megközelíteni. Átalakul a forgalom a művelődési ház mellett, biztonságosabb lesz a lekanyarodás és a gyalogos-átkelés is. A munkálatok ideje alatt a kivitelezők kérik a lakók, közlekedők türelmét!

Az új üzlet várhatóan őszre készül el Jánossomorján. Fotó: Jánossomorja Facebook oldala

Amint arról többször is írtunk, a helyi önkormányzat régóta kereste a megoldást a területre. A kisváros egyik jelképének számító, egykori Szórády-malom egyébként színvonalas fesztiválnak is otthont ad évről-évre. Jánossomorja szimbolikus épületét 2012-ben kapta meg a város, egy kisebb parcellával.