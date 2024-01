Megköveteli az odafigyelést és a hosszú borászfigyelmet a pannonhalmi Infusio

A pannonhalmi Infusiot először 2006-ban készítették el a Főapátság Pincészetében.

- Magunk sem gondoltuk, hogy ilyen páratlan karriert befutó tétel lesz belőle. Néhány évtizeddel ezelőtt úgy fogalmaztak a szakkönyvek, hogy Magyarország szőlőtermesztése az északi határnál fekszik. Ha sikereket is tud elérni máshol, akkor csak korai érésű fehér vagy kék szőlővel, de semmiféleképpen sem a bordói körbe tartozókkal. Viszont a pannonhalmi Infusionak pont az a merlot és cabernet franc az összetétele, ami az utóbbi - késői érésű - kategóriába tartozik - fogalmazott Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Főapátság főborásza. - Ezért is volt nagy meglepetés, hogy egyáltalán ezeket a fajtákat telepítjük a borvidéken. A kezdeti sikerek után pedig az is, hogy ilyen szép eredményeket ér el - tette hozzá.

Ugyan nem tudták 2006 óta minden évben elkészíteni az ikonikus Infusiot, mert az esős és gyengébb években kimaradt, viszont nagyon örülnek neki, hogy az évjáratok többségében készül belőle jónéhány palackkal.

Nem alanyi jogon jár ez nekünk, nagyon tudatos szőlőtermesztés eredménye.

- Limitált szőlőfürt mennyiség van tőkénként termesztve. Ezek a fürtök is úgy át vannak válogatva, hogy hozni tudja a megszokott minőséget. Emellett a pincemunkákban is rengeteg áldozatot követel az Infusio, minden évben új hordókat vásárolunk. Manapság már 18-19 hónap hosszan érlelődik a bor a pincékben - emelte ki Liptai Zsolt.

Minden szüret után új hordókban érik 18-19 hónapon át az Infusio - mondta el Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. főborásza.

A bor összetételének érdekessége, hogy a kezdetektől többségben van benne a merlot, egy harmad része cabernet franc házasítás eredménye. Nem csak a borfogyasztó közönségnek, hanem a szakmának és a borral foglalkozó szakíróknak is kedves a pannonhalmi Infusio.

- Mindig jóleső érzés, amikor rangos díjakról olvashatunk, viszont szerintem az a legnagyobb elismerés, ha a bor elfogy és ha nem az üveghegyeken túl él a borászat, hanem évjáratról-évjáratra áldoznak rá a fogyasztók. Általában az adott évjárat fél évet sem ér meg az értékesítéstől számítva. Az Infusio estétben sokkal nagyobb rá a kereslet, mint a kínálat - fejtette ki a Főapátsági Pincészet főborásza.

A Pannonhalmi borvidék a legtöbbünkben úgy él, hogy fehérbortermő vidék. Viszont ha visszalapozunk a történelem oldalain, akkor kiderül, hogy a korábbi időszakban jelen volt a kék szőlő is.

- A 30 évvel ezelőtti, nagyüzemi szőlőtermesztési rendszerben nem tudtak labdába rúgni itt a kék szőlők és ezáltal a vörös borok. Azóta nagy szemléletváltás és generációváltás történt, amivel létjogosultsága lett a borvidéken a vörös nedűknek is - ismertette. Liptai Zsolt szerint viszont soha nem lesz vörösboros vidék a pannonhalmi, még ha az időjárás egyre melegebb és kedvez a szőlőnek. Azt viszont el tudja képzelni, hogy felkúszhat egyharmad arányra a térség kékszőlő-fajtákkal borított területe.

Bioborként az elitben

A Magyar Borszakírók Köre által kihirdetett „Super 12” listájára felkerült a soproni Steigler Pince 2022-es bio Zöldveltelinije.

- Meglepetésként ért, hogy felkerültünk a listára, de hatalmas szakmai elismerés is számunkra. A szakma csúcsa, ha a borszakírók díjazzák a borunkat - mondta el Varga Tamás, a Steigler Pince borásza. Hozzátette, külön öröm számukra, hogy bioborászatként is helyt tudnak állni a hazai, nemzetközileg elismert borászatok között. - Ez egy újabb visszaigazolás, hogy a jó úton járunk az organikus, vegyszermentes szőlőtermesztéssel.

A soproni Steigler Pince borásza, Varga Tamás megtiszteltetésként éli meg, hogy a bio Zöldveltelinijük felkerült a „Super 12” listára.

A 2021-es CZURDA Riesling "Ha szárazon szereted" szintén a Pannonhalmi borvidéket képviselve, Győrszemeréről került fel a fehérborok „Super 12” listájára a borszakírók döntése alapján. Szerettük volna megkérdezni a borászt, Czurda Henriket is, de sajnos cikkünk megjelenéséig nem sikerült elérnünk.

A nemzetközi piacon és szakmai körökben is kiváló pozícióban

Czurda Henriket Svájcban értük utol, a győrszemerei szőlőskert tulajdonosa büszke az újabb rangos elismerésre.

- Úgy érzem kezd megtérülni a kemény munka, amit évről-évre belefektetünk. A Cseri Család, az akik kompromisszum nélkül készítik boraimat, Pécsinger János pedig a talaj legnagyobb szakértéje és a szőlőm egészségének őrzője. Nyáron a Czurda Riesling lett a 4. legjobb magyar reduktív fehérbor a winelovers értékelése szerint, míg a pannonhalmi borvidéken a második helyet sikerül elhoznia - emelte ki Czurda Henrik, aki kis tételben, de a legjobb minőségre törekszik.

- Viszonylag magas árú tételekről beszélünk, a különböző évjáratú palackok 20 százalékát értékesítem Magyarországon - azokat is szinte kizárólag Michelin-csillagos éttermekben - , a többi, a svájci régióban kerül eladásra. Ezek a számok is jól mutatják, hogy a nemzetközi piacon és szakmai körökben is kiváló pozícióban vannak a Czurda Rislingek.