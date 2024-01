Ingatlanpiac 29 perce

Új sztárrégiók vannak felemelkedőben, Győr-Moson-Sopronban emelkedtek a lakásárak 2023-ban

A lakáspiacot korábbi években jellemzően két számjegyű drágulás után a múlt év utolsó negyedévében kevesebb mint 2 százalékos áremelkedés volt éves szinten. Decemberben 0,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest. Az országon belül továbbra is nagyon komoly eltérések láthatóak. Vannak olyan térségek - nyugat-dunántúli és észak-alföldi régió - ahol éves szinten 5 százalék körüli drágulás következett be, míg a Dél-Dunántúlon mínuszba kerültek az árak. A sztárrégiónak számító Budapest és Pest megye is kivételesen szerepelt.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Illusztráció Fotó: Berán Dániel

Többéves trendtől búcsúzott el tavaly a magyarországi lakáspiac a kínálati árak alapján - ez derül ki egyebek mellett az ingatlan.com lakásárindexéből, amely a legfrissebb decemberi adatokat is figyelembe véve bemutatja az előző évben tapasztalt lakásár-változások tendenciáit. Csekély plusz “Országosan mindössze 1,8 százalékkal voltak magasabbak a lakásárak 2023 utolsó negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Ez minimális eltérésnek felel meg, egyben nagyon drasztikus lassulást jelent a korábbi évekhez képest. Hiszen 2019 és 2022 közötti időszak utolsó negyedéveit tekintve 20-24 százalékos volt az éves áremelkedés üteme. Ez alól csak a 2020-as év volt kivétel, amikor a koronavírus-járvány miatt 6 százalékra lassult az éves lakásdrágulás tempója. Az árnövekedés leállására egyébként számítani lehetett, hiszen sokan elhalasztották a lakásvásárlást a magas tavalyi kamatszintek, az januártól induló új állami lakásprogram miatt” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. 2023 egészét tekintve hullámzó volt a lakásárak éven belüli mozgása, mert január és május között 1,9 százalékos drágulás volt megfigyelhető, a nyári hónapokban viszont másfél százalékkal csökkentek az árak. A szeptemberi fél százalékos árnövekedés után ugyanilyen mértékű árcsökkenés történt az őszi hónapokban. Decemberben az országos lakásárak viszont 0,8 százalékkal emelkedtek, ami annak is köszönhető, hogy 2023 utolsó hónapjában a kereslet is 15 százalékkal élénkült. Az ingatlan.com szakértője kiemelte, hogy a lendületes 2024-es évkezdet a decemberi élénkülés miatt nem is tekinthető akkora meglepetésnek. Új sztárrégiók vannak felemelkedőben Az ingatlan.com lakásárindexe ugyan átlagosan 1,8 százalékos emelkedésről tanúskodik 2023-ban, az országon belül azonban jelentős, egyben ellentétes előjelű változások láthatóak. A gazdaságilag a legfejlettebb országrészek közé sorolt nyugat-dunántúli régióban például majdnem 5 százalékkal nőttek a lakásárak a múlt év utolsó negyedévében az egy évvel korábbihoz képest. Az észak-alföldi régió - köszönhetően az ottani fejlesztéseknek, egyebek mellett a Debrecen-környéki gyárberuházásoknak - még ennél is nagyobb, 5 százalékos meghaladó áremelkedéssel zárta az év utolsó hónapját” - tette hozzá Balogh László. A teljes lakáspiaciot nézve a legfelkapottabbnak számító fővárosi és Pest vármegyei lakáspiacon lényegében elmaradt a drágulás, hiszen mindössze 0,4, illetve 0,8 százalékos volt az árnövekedés. A budapesti eredmény nagy szerepet játszott abban, hogy országosan 2 százalék alatt maradt az éves drágulás üteme. “A dél-dunántúli térséget is érdemes kiemelni, ott ugyanis 0,5 százalékkal csökkentek az árak egy év leforgása alatt” - fogalmazott a szakember. Forrás: ingatlan.com Valós idejű adatok rajzolják ki a jövőt Az ingatlan.com a múlt év őszén indította el a lakásárindexét, amely havi és negyedéves rendszerességgel ismerteti az országos és regionális lakásárak változását. “Ezzel pedig lényegében naprakészen és valós időben mutatja be az árak alakulását, ami a komoly támogatást jelent a lakáspiac szereplőinek, hiszen a naprakész adatokból következtetni lehet az előttünk álló időszak változásaira is.” - fűzte hozzá Balogh László. A szakértő szerint az idén fordulat várható a lakáspiaci forgalmat tekintve. A tavalyi visszaesés után növekedhet az adásvételek száma. Részben a csok plusz indulásának és a falusi csok bővítésének, részben pedig az korábban elhalasztott vásárlások pótlásának és az egyre lejjebb ereszkedő lakáshitelkamatoknak köszönhetően. Az árnövekedés üteme viszont idén még elmaradhat a forgalom erősödéséhez képest, mert az ingatlan.com szakemberei szerint a lakásárak növekedése országos szinten 3-8 százalék között mozoghat 2024-ben.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!