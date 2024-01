Óriási területek, termőföldek vannak víz alatt a Hanság mentén. A belvíz elöntötte a vetéseket, a hanyi réteket, úsznak a bálák. A gazdák mutattak olyan hatvanhektáros táblát, aminek több mint a fele vízben áll. Az agrárkamara vármegyei elnöke tud olyan százhektáros vetésről is, ami „fulladozik”. A vízügyi szakemberek szerint kedvezően alakulnak a kül- és belvízszintek régiónkban, néhol csökkenthették a készültséget is. Továbbra is változatlan azonban a belvízvédekezés a Rábca mentén, a Marcal mentén és a Kapuvár–Hanság belvízvédelmi szakaszon, közölte az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a közösségi oldalán.

– Az őszi vetések vízzel borítottsága eléri a harminc-negyven százalékot vármegyénkben, illetve a területek húsz-harminc százalékát be sem tudták vetni az őszi csapadék miatt – tudtuk meg Németh Gergelytől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökétől.

– A mélyebben fekvő területek vannak kritikus helyzetben, a Rábaközben, a Hanság mentén, a Rába és a Marcal völgyében. Magam is körülnéztem, és vannak olyan területek, melyek teljesen víz alá kerültek. Százhektáros táblák úsznak – tájékoztatott Németh Gergely. – Azt tapasztaltam, hogy sok helyen az árokrendszer nem látja el rendesen a feladatát. Az éves csapadékátlag duplája érkezett az elmúlt időszakban, ami rávilágított arra, hogy a vizet az árokban kellene tárolni. Elsősorban az önkormányzati tulajdonban lévő árkok okozzák a gondot, ezt a helyzetet felül kell vizsgálni.

A kipusztult őszi vetéseket kapásnövényekkel próbálják pótolni

A bősárkányi Takács család birtokából negyven hektár érintett a belvízzel. „Nem a teljes terület áll víz alatt, de vannak földjeink, ahol az egész tábla úszik. A hanyi rétjeink vízben állnak, báláink egy részével együtt, a szántóknak a lapja is. Látványos például a kapuvári Hanság-csatorna mellett, hiszen ott csak vizet látunk és hattyúkat” – mondta a Kisalföldnek Takács László. A gazda arra számít, hogy az őszi vetést, a gabonát kiöli a rengeteg víz. Ha az időjárás megengedi, megpróbálják kapásnövényekkel, például kukoricával pótolni a veszteséget.

Víz, víz, víz. Takács Gábor mögött a bősárkányi, Szilágyi András mögött pedig az acsalagi határ.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Felteltek az árkok

Az acsalagi gazdák – köztük Szilágyi András is – szerdán járták be a falu határát, és „elképesztő” állapotokkal szembesültek. Több tízhektáros terület került víz alá. Ők is azt állapították meg, hogy sokat segítene, ha az árkok tiszták és rendezettek lennének.

– Több helyen azt láttuk, hogy az árkok nincsenek kipucolva, ezért nem vezetik el a vizet, mert felteltek. Nálunk a Rábca folyó lenne a végső állomás, amibe belevezetik, de addig sajnos nem jut el. A belvíz sokkal kisebb károkat okozna. Siralmas, ahogy a tizennégy hektáros tábla teljes szintjében víz alatt van. Egy másik gazdatárs arra panaszkodott, hogy a hatvanhektáros vetésének fele odavan. Nekünk inkább a kaszálóink szenvedik a kárt – vázolta a helyzetet Szi­lágyi András.

Mentik a menthetőt

Kapuvár határában is „katasztrofális” a helyzet, közölte érdeklődésünkre Kiss-­Mihály Győző.

– Nem kell a Hanságig elmenni, a városhoz közeli földjeink is víz alatt vannak. Hogy mekkora területünk érintett, még nem tudom pontosan, a napokban mérjük fel, de az biztos, hogy a kár most is jelentős. A réteket nem is számolom, hiszen azok a laposabb részeken vannak, az ember ott számol a belvízzel. De nagyon sok szántó, vetés került víz alá. Igyekszünk menteni a menthetőt, ahol tudjuk, próbáljuk levezetni a vizet, persze nem sok sikerrel – fogalmazott Kiss-Mihály Győző.

Azt majd ők is később döntik el, hogy miként tudják legjobban enyhíteni a károkat, például tavaszi rávetéssel. A fiatal termelő még hozzátette: az elmúlt években nem volt ilyen veszélyes a helyzet a kapuvári határban. „Tudjuk persze, hogy vannak területek, melyeken hamar megjelenik a belvíz, már kisebb mennyiségű csapadék után is. De ilyen szintű árral mostanában nem találkoztunk” – tette hozzá.