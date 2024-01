A Széchenyi István Egyetem erős műszaki gyökerekkel rendelkezik, és elkötelezett a technológiai innovációk iránt. A mobilitás számos kutatás-fejlesztési és képzési területen jelenik meg az önvezető járművektől az elektromos közlekedésig. A hallgatók mérnöki tudásukat olyan kiemelkedő hallgatói csapatokban kamatoztathatják, mint a Formula Student-sorozatban versenyző, európai élvonalba tartozó Arrabona Racing Team, a vele szorosan együttműködő SZEngine motorfejlesztő csapat és az Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén tavaly a saját világcsúcsát megdöntő SZEnergy Team. Sokan állítják közülük, hogy aki egyszer belekóstol ebbe a világba, nehezen szabadul tőle, de igazából nem is akar szabadulni.

„2017 óta vállalok adatelemző feladatokat különböző versenycsapatoknál a gokart világában. A Széchenyi-egyetemen megszerzett tudásra építve és hosszú évek tapasztalataira támaszkodva sikerült egyre jelentősebb eredményeket elérnem. Büszkeség számomra, hogy több versenyzőt segíthettem magyar bajnoki címhez, először a Hargitai Racing, majd a győri KMS Europe csapatánál. A 2023-as év hozta a legjelentősebb sikereket, méghozzá a világ egyik legnagyobb gokartversenyén, a Rotax Max Challenge Grand Finals-on. Krepcsik Áron, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség támogatottja világbajnoki második helyezést ért el. Rajta kívül a kanadai Ben Coopert is segíthettem, aki megnyerte saját kategóriáját” – mondta el Kőrös Péter, az egyetem Járműipari Kutatóközpont Autonóm Közlekedési Rendszerek Központja operatív vezetője.

A szakember a SZEnergy Teamnél mentorként támogatja a hallgatókat. Hangsúlyozta, az intézmény versenycsapatai kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az autó-motor sport iránt érdeklődő fiatalok belekóstoljanak ebbe a világba, próbára tegyék mérnöki képességeiket és olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek hatalmas versenyelőnyt jelenthetnek majd a munkaerőpiacon. Ezekből a csapatokból már eddig is számos olyan fiatal került ki, akik tanulmányaikat követően sem szakadtak el a technikai sportoktól: az egyetem több volt hallgatója, munkatársa segít pilótákat szakmai tudásával.

„Van olyan, aki telemetriai és mérnöki szolgáltatásokat nyújt a motorsportban, és olyan is, aki szabadúszóként számos teamnek segített már, dolgozott többek közt Michelisz Norbert túraautó világkupa-győztes csapatában, a M1RA-ban is. Több volt hallgatónk, illetve kollégánk vesz részt a győri KMS, illetve más hazai csapatok munkájában, de olyan is akad, aki azt a Klausz Motorsportot erősíti, amelyet a Győr Rallyn is láthattunk” – sorolta.

A szakember a SZEnergy Team mentoraként állítja, a Széchenyi-egyetem hallgatói csapatai hatalmas lehetőséget jelentenek a hallgatóknak.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

Sporttörténeti pillanat volt, amikor a tavaly első ízben megrendezett WHB Győr Rally mezőnye az intézmény kampuszára is megérkezett. Az egyetem a gyorsasági szakasz házigazdája volt, míg a Humda az esemény névadó szponzoraként vállalt szerepet. A rallyn a Széchenyi-egyetem hallgatója, Klausz Kristóf is indult, csapatának több tagja szaktársai közül került ki. Ugyancsak az intézmény hallgatója a hosszú távú, azaz endurance motoros világbajnokságon (EWC) szereplő Kovács Bálint.

„Fontos, hogy azt a tudást, amit az évek során összegyűjtöttünk, az egyetemi képzésekben is hangsúlyosan megjelenítsük. A motorszakágban már működik az intézménynek nagy népszerűségnek örvendő szakirányú továbbképzése, az „integrált motorkerékpár- és versenyszakmérnök” képzés. Ezt olyan személyiségek fémjelzik oktatóként, mint korábbi hallgatónk, Talmácsi Gábor gyorsaságimotor-világbajnok. A jövőben az autósport területén is olyan speciális – akár mikrotanúsítványt is adó – képzések indulhatnak, amelyek még felkészültebbé teszik az adatelemző-mérnököket, tovább emelve ezzel a hazai autó- és motor sport színvonalát” – zárta Kőrös Péter.