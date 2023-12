Korunk legnagyobb kihívása a fenntarthatóság, amely jelentősen meghatározza, hogy a bolygó és az emberi társadalmak mennyire maradnak élhetők a jövőben. A Széchenyi István Egyetem nem véletlenül tűzte ki egyik stratégiai céljának, hogy hozzájáruljon ennek eléréséhez. A képzési és kutatási palettán ezért is kapnak nagy hangsúlyt olyan rendkívül korszerű technológiák, mint az elektromobilitás, a precíziós gazdálkodás vagy a digitalizáció. Az intézmény környezettel való harmonikus együttélését szintén számos tevékenység szolgálja, így például az a tudatos törekvés, hogy az épületek energiatakarékossági felújítása révén csökkenjen az energiafelhasználás.

A fenntarthatóság fontosságát a felsőoktatási világranglistákat készítő legnevesebb nemzetközi minősítő szervezetek is felismerték, s ezek elismerik a Széchenyi-egyetem eredményeit. A THE Impact Rankings elnevezésű, az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz való hozzájárulás alapján készülő rangsorán több éve szerepel a győri intézmény, és jelenleg „a fenntartható városok és közösségek”, a „tisztességes munka és gazdasági növekedés”, valamint a „béke, igazságosság és erős intézmények” kategóriákban a világ 400 legjobb egyeteme között található.

A legfrissebb hír, hogy a QS december 5-én közzétett fenntarthatósági világranglistájára is felkerült a Széchenyi-egyetem, Magyarországon a hatodik legjobbként. Ez a rangsor az intézmények fenntarthatósághoz való hozzájárulását veszi górcső alá, a vállalatoknál is alkalmazott normarendszert alapul véve a környezeti és a társadalmi hatásra, valamint az irányítás minőségére összpontosítva. A Széchenyi-egyetem különösen kiemelkedően teljesített az utóbbi kategóriában – amelyben a 273. legjobbnak találták a lista készítői –, illetve a környezeti fenntarthatóság és az egyenlőség biztosítása terén.

A Széchenyi István Egyetem Mosoni-Duna partján fekvő győri kampusza – az intézmény nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra.

Fotó: Krizsán Csaba (MTI)

„Egyetemünk arra törekszik, hogy tevékenységével hozzájáruljon a korszerű technológiák kifejlesztéséhez, a térség fejlődéséhez és a fenntarthatósághoz. E három szegmens nemcsak összefügg egymással, hanem erősíti is egymást. Emiatt számít rendkívül fontos visszaigazolásnak, hogy már két fenntarthatósági világranglista is elismeri intézményünk e téren elért teljesítményét. Magyar és nemzetközi hallgatóinknak egyre inkább sarkalatos szempont, hogy olyan egyetemen tanuljanak, amely tesz a fenntartható, élhető jövőért” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke.

„Az elmúlt évek erőfeszítéseinek, az intézményünk által elért eredményeknek köszönhetően egyre erősebb nemzetközi láthatóságunk. A Széchenyi István Egyetemet ma már hat jelentős felsőoktatási világranglistán jegyzik, amelyből négyre az idén került fel először. A két fenntarthatósági rangsor mellett négy olyan világranglistán is szerepelünk, amelyek a legnagyobb súllyal a képzések és a kutatások minőségét veszik figyelembe. Ilyen a QS világranglistája és európai ranglistája. Az utóbbi alapján Európában a legjobb tíz százalékba, míg a THE világranglistája alapján pedig a világ egyetemeinek top öt százalékába tartozunk. Emellett mérnöki területen is a világ legjobbjai között található intézményünk” – összegzett dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese.