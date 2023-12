Különleges péntek: – Adománygyűjtést és éjszakai vásárlást tartanak az Auchan áruházakban.

A hétvégén folytatódik a Magyar Vöröskereszttel közös adománygyűjtés. december 8-tól vasárnap 18 óráig lehet a gyűjtőpontokon leadott élelmiszerekkel, tisztálkodási szerekkel és karácsonyi hozzávalókkal segíteni. A felajánlott termékekből összeállított csomagokat a karitatív szervezet még az ünnepek előtt eljuttatja a nélkülözőknek.

A Magyar Vöröskereszt ezen a hétvégén is közösen gyűjt az Auchannal a nélkülözőknek. Az adományokat az Auchan áruházak vevőszolgálatánál felállított gyűjtőpontokon 10-től 18 óráig lehet leadni. Elsősorban tartós élelmiszerekre, valamint tisztító- és tisztálkodási szerekre van szükség, de az ünnepek előtt szívesen fogadják az édességet, szaloncukrot is. A Vöröskereszt a csomagokat a megyei szervezetein keresztül igyekszik még az ünnepek előtt eljuttatni oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk: nélkülöző családokhoz, egyedülálló idősekhez és szociális intézményekbe. Az adománygyűjtés minden Auchan áruházban egész hétvégén zajlik, vasárnap 18 óráig.

Péntek este még egy különleges, zárás utáni vásárlásra hívja meg leghűségesebb, Bizalomkártyás vevőit az üzletlánc: 21 és 23 óra között nemcsak nyitva áll előttük, hanem kivételes kedvezményekkel is várja őket. A karácsonyi dekorációkat, játékokat, textileket, szépségápolási termékeket, alkoholos italokat és az egészséges élelmiszereket 20%-kal, az illatszereket 25%-kal, az akár karácsonyra szánt könyveket pedig 30%-kal olcsóbban vásárolhatják meg az extra nyitvatartás ideje alatt. A már érvényes akciókon felül az áruházlánc további kedvezményeket is nyújt számos népszerű termékre. Aki részt szeretne venni az első hazai VIP Vásárlók Éjszakán, még az utolsó pillanatban is igényelhet Bizalomkártyát.