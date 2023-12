Bugyenszky Ferenc és a FinomSág termékei a kezdetek óta a győri adventi vásárok résztvevői. Ferenc azt meséli, hogy hétköznap kevesen vannak és az első hétvégén sem volt kitörő a forgalom, de advent második gyertyagyújtására már egész jó kis keresletet tapasztaltak.

– Az első hétvégén még inkább csak nézelődnek, a következőn már módjával veszegetnek, a végén pedig már csak a kapkodók jönnek egy-egy utolsó pillanatos dologért, ezért a harmadik vasárnap általában a csúcs.

A hétvégén belül szombaton látnak nagyobb forgalmat.

Bugyenszky Ferenc

Fotó: Bella Violetta

Szellős tér, átlátható választék

A Széchenyi tér egyik standjánál műgyantába örökített élővirágos és leveles ékszeres pultnál találjuk Fazekas Olivért. Harmadik éve árul Győrben a hévízi ékszerkészítő.

– Idén rengeteg ember van. Nagyon tetszik a szellős elrendezés. Amikor több sor volt, nem mindenki jutott el mindegyik pulthoz. A fényfestés hozza az embereket és a térről körbenézve könnyen felmérik a kínálatot.

A maguk részéről feleségével igyekeztek olyan szemmel készülni a vásárra, hogy a legszerényebb árfekvéstől a komolyabb ajándékokig tudjanak választékot kínálni. A vásárlók, érdeklődők egy-egy kis pozitív gondolattal is gazdagodnak Olivér bódéjánál.

Fényfestéskor megtelik a tér

Sebők Pap László győr-szabadhegyi méhész 2019 óta árul itt, azt mondja az idei év sokkal jobb, mint a tavalyi.

– Sok embert vonz az idei vásár. Amikor fényjáték van, a tér megtelik. Utána jön egy vásárlási roham, aztán lecseng, de olyan nincs, hogy üres lenne a tér. Nagyon jó és szép az idei vásár és az elrendezés is tökéletes.

A gyümölcsös, magvas, lépes mézeket keresik leginkább. László elárulja, bár írtak ilyet is olyat is a győri vásár árazásáról, ők ugyanezen az áron árulják a vásárcsarnokban is a portékát egész évben.

Fazekas Olivér

Fotó: Bella Violetta

A Szlovák vendégek mentik a boltot

A Dunakapu téren a jégkorcsolyánál és a dodzsemnél kérdezősködve kiderül, hogy elsősorban a hétvége forgalmas, szombat és vasárnap egész nap szívesen járnak ki az emberek. Sárai-Szabó Attila aki churrost árul itt, azt mondja, egész más a vendégkör, mint a sétálóutcán.

– Aki vidékről feljön vonattal, átszalad a központon. Mire bevásárol, és a sétálóutca végére ér, elfárad és megy is. Ide célirányosan azok jönnek, akiket az érdekel, ami itt van.

Sárai-Szabó Attila

Fotó: Bella Violetta

Az ország különböző pontjaira hívják őket. A Streeetfood Egyesület tagjai, így a foodtruck showk állandó vendégei a churrossal. Amikor Angliában élt, spanyol szomszédaitól tanulta a churros sütést. Eredetileg zenész.

– Az utóbbi egy-két évben megy lefelé a kisvállalkozók bevétele. Idén a szlovákok mentenek meg bennünket, ők egy elég komoly vásárlóerő. Kevés német szót hallok, a turisták 90 százaléka szlovák. Árakat nyilván kénytelenek vagyunk emelni, mert a helypénz, az áram, a bérek emelkednek. A baj az, hogy olyan mértékben nem tudunk emelni, amilyen mértékben kellene. Ráadásul nem lehet lejjebb adni. Az ember tökéletesen akarja csinálni, mert nem akar százezres büntetéseket kockáztatni. Midig még többet kell dolgozni, hogy valahogy tartsuk a szintet, lépést tudjunk tartani.

Több város és vásár ismeretében azt meséli Győrről, hogy a kedvencük a feleségével.

– Másutt sokkal feszültebbek, ahogyan reagálnak, vagy vezetnek az emberek. Különleges hely ez itt, valahogy nyugodtabb mindenki.