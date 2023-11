Az általános iskola nyolcadik osztálya, vagy az érettségi éve mindenki számára meghatározó válaszút elé állítja a diákokat. El kell dönteniük: merre tovább. A választás sokszor nem egyszerű, sokszor az is közrejátszhat ebben, hogy a diák nem látott még eleget a világból, így előfordulhat, hogy esélye sincs megcéloznia álmai szakmáját. Nagy Ottóval, az IHH vezetőjével arról beszélgettünk, hogyan tud legújabb projektjük segíteni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak (és esetenként idősebbeknek is).

- Amikor a Rába gyárban a futóműgyár műszaki vezetője voltam, hozzám tartoztak a szakmai gyakorlatos középiskolások és a frissen végzett mérnökök. Azzal szembesültem, hogy a tanulók nem mindig azt a foglalkozást választották, amihez a legjobban értettek. Nem tudtak sikerélményeket átélni és inkább kerestek egy másik irányt. Olyan munkát választottak, ami már gyerekkoruktól kezdve a szívük vágya volt, de a szülői nyomás hatására más mellett döntöttek. Ekkor kezdődött az érdeklődésem a pályaválasztási programok iránt. Az Assessment Systems Hungary révén megismertem a Hogan tesztet és annak Compass riportját- mondja Nagy Ottó.

A Compass riport a személy értékstruktúráját tárja fel, azokat a motivációkat és szükségleteket, amelyek mozgatják az élete és mindennapi munkája során, továbbá azokat is, amelyek közömbösek számára.

- A program elején hetedik osztályos diákokat vontunk be a folyamatba, akiknek a Hogan teszt segítségével olyan területet jelöltünk ki, amiben sikerélményeket érhetnek el. Célirányos iskolákat javasoltunk számukra, ahol érdemes lehet továbbtanulniuk. Arra a négy-öt területre szoktunk fókuszálni, amiben valaki a képességei, készségei alapján sikeres lehet. A program során először megnézik a résztvevő motivátorait, ösztönzőit a Hogan teszt Compass riportjával. Második lépésként kiértékelik a teszt eredményét, vagyis a kapott riport alapján megnézik, mik azok a tényezők, amik fontosak lehetnek a tanulónak a pályaválasztását illetően. Az eredményeket a diákkal meg is beszélik, és meghatározzák azokat a területeket, amik érdeklik őt és sikeres is lenne benne. Ha a fő irány már megvan, akkor meg tudják beszélni a konkrét munkaköröket is.

- Harmadik lépésként a tanulóval elmegyünk egy adott szervezethez, céghez, hogy testközelből megfigyelhesse, megtapasztalhassa az adott pozíciókat. Egy bankban például megnézzük, hogy milyen feladatai vannak egy pénztárosnak, egy ügyfélszolgálatosnak, vagy akár egy osztályvezetőnek. Így jut el addig a tanuló, hogy eldönthesse, mi az, ami közel áll hozzá és mi az, ami nem. Több munkakör megismerésére is lehetőséget szoktunk biztosítani. Miután közösen meghatároztuk, hogy milyen irány és munkakör passzol a diákhoz, akkor negyedik lépésként a szülővel egyeztetünk. A szülő tudja, hogy mi történt a programban, folyamatosan tájékoztatjuk, de külön egyeztetés egészen eddig a pontig nem történik. Ezen a ponton ismertetjük a szülővel, hogy mi jött ki a teszten, és ezek alapján miként javasoljuk a folytatást. Megbeszéljük, hogy milyen iskolákban lenne érdemes a diáknak továbbtanulni, megvitatva belföldi és külföldi lehetőségeket is. Megnézzük a felvételi követelményeket és kijelöljük a sikeres felvételhez szükséges tanulmányi irányt. A program ezzel a lépéssel zárul le.

A program iránt érdeklődők a www.ihh.hu és a www.asystems.hu oldalon kaphatnak bővebb tájékoztatást, kérdéseiket feltehetik az [email protected] címen is.