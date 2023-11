Győrben élénk az ingatlanpiac, az árak folyamatosan változtak. A szakemberek úgy látják, nagyobb a kínálat, a vevők válogathatnak. A tapasztalatok szerint a használt és felújításra váró ingatlanok egyformán kelendőek azok körében, akik saját célra vásárolnak, és azok is érdeklődnek irántuk, akiknek befektetés a céljuk. – Ezek az ingatlanok olcsóbbak, és a vevő saját igényei szerint alakíthatja át. Sokszor csak a falak maradnak, és minden mást az új tulajdonos csinál. Gondolok itt a nyílászárók, a villamos hálózat, a víz- és szennyvízvezeték, a burkolat cseréjére – fogalmazott lapunknak Hegedűs Sándor, a győri Openhouse Center ingatlanirodájának vezetője. Szerinte a vásárlók elsősorban az olcsóbb lakásokat keresik, bár tudják, hogy sokat kell költeni rájuk.

– Nem könnyű manapság szakembert találni, és drágábbak az építőanyagok is, így a felújítás költsége sokkal magasabb. Aki felújítandó lakást vásárol, pontosan tudja, hogy mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia. Győrben ebben a kategóriában megtalálhatók panellakások, téglalakások és családi házak egyaránt – tette hozzá az irodavezető, aki szerint ingadozik a piac, de jelenleg élénkülés tapasztalható. – Ennek egyik oka, hogy aki még ebben az évben a városi csokot igénybe veszi, az illetékmentesen vásárolhatja meg leendő otthonát. A napokban adtunk el egy panellakást Adyvárosban. A negyvennégy négyzetméteres, használt lakás 21 millió forintért kelt el. Erre a vevőnek még körülbelül négy, négy és fél millió forintot kell költenie – mondta el lapunknak, és hozzátette: Győrben fontos az ingatlan elhelyezkedése. Ugyanez az ingatlan Marcalváros II-n vagy a Belvárosban magasabb áron értékesíthető. Egy adyvárosi és egy belvárosi panel között jelentős, akár húsz százalék árkülönbség is lehet.

– Befektetési céllal csak kisebb, korszerű és olcsó használt lakásokat keresnek. A piac élénkülése Mosonmagyaróvárra és környékére is igaz, jelenleg a megtalálható mintegy ötszáz lakás közel fele használt, és nagyobb részük felújításra vár. Ezeknél az ingatlanoknál sok esetben mindent cserélni kell, előfordul, hogy a belső falakat is átépítik – fogalmazott lapunknak Bubla Zoltán mosonmagyaróvári ingatlanszakértő.

A szakember úgy látja: a nagy kínálatban az utóbbi időben többen hirdetik alacsonyabb áron a felújításra váró ingatlanjukat. Tudják, hogy a vásárlóknak így is sokat kell rákölteniük.

– Többen látják reálisabban saját ingatlanjuk árát, és kalkulálnak, gondolkodnak a vevő fejével is. Akik kínálnak, csakis az alacsonyabb árral tudnak piaci előnyt szerezni. Vagy természetesen úgy, hogyha maguk újítják fel az ingatlant. Jelenleg Mosonmagyaróváron az 50–55 négyzetméteres, felújítandó lakások ára 23–28 millió forint között mozog. Ez azért függ az adottságaitól, attól, hogy hol helyezkedik el, hányadik emeleten van. Erre jön rá a felújítási költség, ami biztosan meghaladja a vételár tíz százalékát. Ez legalább két és fél, hárommillió forintot jelent – fejtette ki a szakember. Hozzátette: ezeknél az ingatlantípusoknál a legóvatosabb a vásárló, mert tudja, hogy olcsóbb a lakás, de a felújítási költség magas.

A ráfordítási költség ráadásul emelkedhet menet közben a tervezett összegen felül akár 50–60 százalékkal is. A szakemberek, munkabérek, az alapanyagárak pedig még tovább növelhetik. Ezért is van az, hogy a piacon sokkal kelendőbbek azok a felújításra váró lakások, amelyekre nem kell sokat költeni.