Az egyik vezető nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet, a Times Higher Education (THE) minden év őszén teszi közzé a világ legjobb egyetemeit felsoroló szakterületi világranglistáját. Az október 26-án publikált, 2024-re vonatkozó rangsorban 11 tudományterületen elemezték az egyetemeket öt mutató – oktatás, kutatás, tudományos publikációk, nemzetköziség és az iparból származó bevétel – alapján. A mérnöki tudományok (engineering) kategóriában több mint 1400 universitas került a listára, köztük most első alkalommal a Széchenyi István Egyetem is, ami azt jelenti, hogy az intézmény a világ élvonalába tartozik ezen a területen. A rangsor minőségét mutatja, hogy a dobogóra olyan neves egyetemek kerültek fel, mint az egyesült államokbeli Harvard, Stanford, illetve a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT), amelyeket a brit Oxfordi és Cambridge-i Egyetem követ.

A győri intézmény fejlődését és kiváló teljesítményét mutatja, hogy szeptember végén debütált a THE világranglistáján is. Emellett harmadszor került fel a másik nagy globális minősítő szervezet, a Quacquarelli Symonds (QS) júniusban megjelent világranglistájára, valamint ugyancsak szerepel – a hatodik legjobb hazai egyetemként a 382. helyen – a szeptember közepén első ízben közzétett európai QS-ranglistán.

„Egyetemünk célja, hogy felzárkózzon a világ legjobbjai közé, és ezáltal még magasabb színvonalú képzéseket nyújtson a hallgatóknak, és még inkább hozzájáruljon a térség versenyképességének erősítéséhez. Az újabb világranglistán való szereplés hatalmas siker, és alátámasztja, hogy a gazdaság fejlődését nagymértékben elősegítő mérnöki tudományok területén nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is az élvonalba tartozik intézményünk” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„Egyrészt tudományos szempontból rendkívül fontos, hogy a THE szakterületi listájára felkerült egyetemünk. Ez a rangsor a világranglista indikátorait veszi át, ugyanakkor súlyozással egyenlíti ki az egyes tudományterületek kutatási kultúrája közötti eltéréseket. Világszínvonalú publikációs minimumokat alkalmaz, ami azt jelenti, hogy a műszaki tudományok területén végzett kutatási tevékenységünk nemzetközi viszonylatban is meghatározó. Másrészt a hazánkban letelepedő közvetlen külföldi tőkebefektetők munkaerő-utánpótlásuk biztosításánál figyelembe veszik a munkaerő minőségét, amit a szakterületi rangsorban elért pozíciónk tovább erősít” – fejtette ki dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, aki köszönetet mondott a támogatásért valamennyi kollégának, köztük az Egyetemi Könyvtár és Levéltár rangsorokhoz szükséges adatgyűjtésben közreműködő munkatársainak, valamint mindenkinek, aki részt vett az adatszolgáltatásban.