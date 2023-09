Júliusban komoly károkat okozott a nyugat felől érkező hidegfront vármegyénkben. Több mint harminc bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Volt, ahol csak kidőlt a fa, de volt, ahol lakóházra vagy ott parkoló autóra zuhant. A netrisk.hu biztosítási portál nemrég arról számolt be, hogy jelentősen, éves összevetésben 26 százalékkal nőtt az augusztus első felében megkötött lakásbiztosítások száma, egyebek mellett a felsőoktatási tanévet megelőző albérletszezon és a hónap eleji viharkárok miatt. Győrben a megkötött lakásbiztosítások száma 17 százalékkal emelkedett, az átlagdíj pedig 12 százalékkal, 31 ezer forint fölé nőtt.

Mi a tapasztalat vármegyénkben? – kérdeztük Kunert Andrea független biztosítási alkuszt, a Kunert & Kunert Kft. ügyvezető igazgatóját.

– Nem tudom, hogy a viharkárok miatt-e, de mindennapos téma nálunk is a lakásbiztosítás. Jönnek új ügyfelek, de régiek is. Előfordul, hogy olyan kárral, amire nem is szólt a biztosításuk. Ilyen például, hogy elviszi a trambulint az udvarról a szélvihar, pedig most már a szabadon tárolt vagyontárgyakat is bele lehet tenni a biztosításba. Ha az ablakok betörnek, a kémény ledől, a tetőt leviszi a szél, a viharkár-biztosítás téríti a kárt. Jó tudni azonban, hogy ha a kertünkben a saját fánk okoz kárt a saját házunkban, akkor általában nem térít a biztosító, de ha a szomszédnak okoz, akkor a felelősségbiztosítás alapján fizetnek – részletezte a szakember, majd azt tanácsolta, hogy mindenki vegye elő a kötvényét, és ha szükséges, kérje szakember segítségét, hogy naprakész legyen a biztosítása.

– Az MNB elvárásainak megfelelően az idei évtől 2 évente felül kell vizsgálni a meglévő lakásbiztosításokat, mivel jelentősen megnőttek az építőipari árak, valamint a szakipari munkáért is jócskán többet kérnek. Az árak növekedését követni kell a biztosításokkal is, hogy ne legyenek alulbiztosítottak az ügyfelek. Ne felejtsük el, hogy vannak 10–12 éve vagy korábban kötött szerződések az akkori értékkel számolva. Ugyan a biztosító­társaságok évente indexálnak, de többnyire csak 4–5 százalékot, ami az utóbbi években nem elég.

A lakásbiztosítás arra szolgál, hogy ha az ügyfélnek kára van, legyen, ki segítsen. A leggyakoribb kár az üvegkár vagy a beázás, ami pár tíz­ezer forinttól több százezerig tehető. Azzal nem számolnak az emberek, hogy porig is éghet egy lakás, bár ez szerencsére ritkábban fordul elő. Ha a házam 10 millió forintra van biztosítva, akkor az nem lesz elég most egy új ház felépítésére. Ezért jó megnézni, hogy a biztosítási szerződésben milyen értékek szerepelnek – tanácsolta az alkusz, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak az ingatlanok ára ment fel, sokszor a szerződés megkötése után nagy értékű háztartási gépek kerülnek a lakásba, amelyeknek a pótlása megsemmisülésük esetén ugyancsak sokba kerülhet, ha nincs rá megfelelő biztosítás. A biztosítás megkötése után az ügyfelek gyakran elfeledkeznek arról, hogy ha nagyobb értékkel bővül az otthonuk, azt jelezzék a biztosítónak. Például felkerül egy napelemrendszer a háztetőre, fűtést korszerűsítenek, vásárolnak egy új, nagy értékű konyhabútort, ilyenkor az értéknövekedésre is gondolni kell.